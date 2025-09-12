Acer ปรับโฉมศูนย์บริการใหญ่ พระราม 3

เอเซอร์ (Acer) ประกาศเปิดตัวศูนย์บริการ “Highpoint Service Network” (HSNT) สาขาพระราม 3 โฉมใหม่ หลังการปรับปรุงครั้งใหญ่ ชูวิสัยทัศน์ยกระดับประสบการณ์ด้านบริการหลังการขายให้ครบวงจรและเหนือความคาดหมาย ด้วยพื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และระบบสนับสนุนที่ทันสมัย พร้อมตั้งเป้าเป็นมาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านไอทีในประเทศไทย
นายเจฟ ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การรีโนเวทศูนย์บริการ HSNT พระราม 3 ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการปรับโฉมอาคาร แต่เป็นการลงทุนครั้งสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของเอเซอร์ในการยกระดับบริการหลังการขายให้ครบวงจร เรามุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าบริการที่ดีคือหัวใจในการสร้างความไว้วางใจ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ศูนย์บริการโฉมใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและกว้างขวาง เพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับการให้บริการด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากลและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากแบรนด์ระดับโลก
นายสมบัติ ต่อศักดิ์สิริ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮพอยท์ เซอร์วิส เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เสริมว่า ในการปรับโฉมครั้งนี้ เราตั้งใจออกแบบให้ศูนย์บริการมีความทันสมัยและกว้างขวาง พร้อมยกระดับการดูแลด้วยเครื่องมือและอะไหล่ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงมีทีมวิศวกรที่พร้อมให้บริการแบบรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
HSNT ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ในฐานะสตาร์ทอัปภายใต้ Acer Group โดยเริ่มต้นจากการให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากประเภท ภายใต้ปรัชญา “Global Brand, Local Touch” ที่ผสมผสานมาตรฐานระดับโลกเข้ากับการบริการที่เข้าถึงง่ายสำหรับลูกค้าในท้องถิ่น
จุดเด่นของศูนย์บริการ HSNT ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้บริการลูกค้าแบบ Walk-in เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมบริการแบบ One Stop Service ที่มีทั้งทีมบริการนอกสถานที่ (On-site), ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า, ฝ่ายช่วยเหลือ, ระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการอะไหล่แท้ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ โดยเน้นการมี “จุดติดต่อเพียงจุดเดียว” (Single Point of Contact) เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้น
ปัจจุบัน HSNT ได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์บริการอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง ซึ่งตอกย้ำถึงมาตรฐานการให้บริการที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ต่อยอดจากฐานลูกค้าองค์กร (B2B) ที่แข็งแกร่ง ขยายสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง (B2C) มากยิ่งขึ้น
การรีโนเวทศูนย์บริการ HSNT สาขาพระราม 3 ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาสาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกจุดสัมผัส (Touchpoint) และยืนยันความมุ่งมั่นในการเติบโตสู่การเป็น “ผู้ให้บริการไอทีมืออาชีพ” ที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบัน HSNT มีศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น 10 สาขาทั่วประเทศ