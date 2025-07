สยามพิวรรธน์ จับมือ Huawei ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดันไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการค้าปลีกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมมือกับ “Huawei” ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของโลก นำ ONESIAM Global Visitor Card บัตรที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทย มาเชื่อมต่อผ่านระบบปฏิบัติการ HarmonyOS ของ Huawei ที่มีฐานผู้ใช้สมาร์ตโฟนกว่า 400 ล้านเครื่องทั่วประเทศจีน พร้อมต่อยอดไปสู่การสร้าง Global Partner Ecosystem แห่งประสบการณ์ระดับโลก ที่ตอบโจทย์ทุก Touchpoint ของนักเดินทางคุณภาพอย่างแท้จริง ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ระดับโลก และเป็น Global Destination ที่ยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในคีย์กลยุทธ์สำคัญของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและสร้างความยั่งยืนในยุคปัจจุบัน คือ Co-Creation & Collaboration to Win หรือ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เหนือความคาดหมาย ควบคู่ไปกับการปลดล็อกประตูสู่โอกาสการขยายธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมก้าวขึ้นไปเป็นหมุดหมายสำคัญในฐานะ Global Destination ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เดสติเนชั่นสำคัญของโลกอย่างต่อเนื่อง“สำหรับการผนึกกำลังกับ “Huawei” ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของโลกจากประเทศจีนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ และเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการค้าปลีกไทยก็ว่าได้ เพราะกลุ่มสยามพิวรรธน์ ถือเป็นธุรกิจค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คิดนอกกรอบ นำ ONESIAM Global Visitor Card ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้แนวคิด “Access the Extraordinary” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ถือบัตรเข้าถึงประสบการณ์เหนือระดับแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการช้อปปิ้ง ร้านอาหาร การเดินทาง และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง มาเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ HarmonyOS”นางอัมพรกล่าวนางอัมพร ยังระบุถึงความน่าสนใจของการร่วมมือในครั้งนี้ว่า นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน Huawei สามารถเป็นสมาชิก ONESIAM Global Visitor Card ได้ทันทีแบบ single sign on พร้อมรับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเครือข่ายพันธมิตรใน Global Ecosystem ระดับโลกกว่า 150 รายได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยสิทธิประโยชน์ที่พร้อมตอบโจทย์ Customer journey นักเดินทางยุคใหม่ ที่มองหาความคุ้มค่า และประสบการณ์ที่เหนือระดับ ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง (Pre-trip) ระหว่างการท่องเที่ยว (During-trip) และหลังเดินทางกลับ (Post-trip) ครอบคลุมทุกมิติทั้งไลฟ์สไตล์ การเดินทาง การช้อปปิ้ง การเงิน และสุขภาพ หรือบริการเฉพาะบุคคลได้แบบรู้ใจ ยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยว สู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่ตรงใจเพียงปลายนิ้วสัมผัส ทั้งนี้การที่กลุ่มสยามพิวรรธน์นำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง HarmonyOS มาใช้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับโลกยุคดิจิทัล ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัย อีกทั้งยังต่อยอดไปสู่การสร้าง Shared Value ผ่านการขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตร ที่ไม่ได้มองแค่การดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเท่านั้น แต่ยังมองถึงการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ทั้งสยามพิวรรธน์ พันธมิตร นักท่องเที่ยว และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย“เราไม่ได้มองแค่การเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคล แต่เรากำลังสร้างอีโคซิสเต็มของข้อมูล ด้วยการเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในการพัฒนาแคมเปญการตลาดเฉพาะบุคคล ให้สามารถนำเสนอประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจ ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่มีรสนิยม ความชอบแตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวในการให้คำแนะนำโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษต่างๆอย่างรู้ใจ เพื่อเป็นแมกเนตในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ซึ่งมีศักยภาพสูง ทั้งในด้านไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ และพฤติกรรมการใช้จ่ายเฉพาะตัว ทำให้รู้สึกได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และสร้างความผูกพันกับแบรนด์ให้เกิดความประทับใจ จนอยากบอกต่อและกลับมาใช้บริการซ้ำ”นางอัมพรกล่าวย้ำนางอัมพร ยังระบุอีว่า กลุ่มสยามพิวรรธน์ยังเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการท่องเที่ยวไทย โดยสยามพิวรรธน์เป็นผู้บุกเบิกโซลูชั่นใหม่ ให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์ Huawei สามารถกลายเป็นสมาชิกบัตร ONESIAM Global Visitor Card ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แบบ single sign on บน HarmonyOS ในประเทศจีน และยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า การผนึกกำลังกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อนำจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาช่วยเติมเต็มศักยภาพให้กับธุรกิจ ไม่เพียงสร้างการเติบโตให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่กว้างขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเสมือนมีป้อมปราการ ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจจากผู้เล่นรายอื่นๆ อีกด้วย“เรายังคงยึดมั่นในการพัฒนา ‘Global Destination’ ที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมาโดยตลอด ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเหนือความคาดหมาย และเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยพลังของพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งความสำเร็จร่วมกันและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด และเราหวังว่า การร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Huawei จะร่วมกันยกระดับประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางอัมพรกล่าวทิ้งท้ายสยามพิวรรธน์เข้าใจดีว่าการจะสร้างประสบการณ์ที่ครบวงจรและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักท่องเที่ยว เราจึงได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายใต้ ONESIAM Global Partner Ecosystem ซึ่งรวมอยู่ใน ONESIAM Global Visitor Card กว่า 150 รายทั่วโลก อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การบินไทย, เครือโรงแรมเคมปินสกี้, Merlin Entertainments (SEA LIFE Bangkok), Meridian Cruise, Mistine, Jim Thompson, Dear Tummy, Grab, SOOKSIAM, ICONCRAFT มาร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก โดยพันธมิตรเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรมและรีสอร์ท บริษัททัวร์ชั้นนำ สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางคมนาคม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการทางการเงิน การจับจ่ายใช้สอย ร้านอาหาร ฯลฯ ที่ล้วนมีความเชี่ยวชาญและข้อมูลลูกค้าในกลุ่มของตัวเอง ดังนั้นการร่วมมือกันทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ และรสนิยมของนักท่องเที่ยวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญจากภาครัฐ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการผนึกพลังในครั้งนี้ ว่าสยามพิวรรธน์ ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รวมถึงการผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่องด้านนายจ้าว เย่ (Mr. Zhao Ye) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนักเดินทางชาวจีนยุคใหม่ มองหาความสะดวก ความพรีเมียม และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นการผสานข้อมูล เทคโนโลยี และคอนเทนต์ จะช่วยยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ใส่ใจในไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวได้เป็นอย่างดี การร่วมมือครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการผลักดัน HarmonyOS สู่การใช้งานจริง แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนของ Huawei ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ในยุคที่การตลาดขับเคลื่อนด้วยดาต้า เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล Huawei ยังตั้งใจนำ Quick App, Petal Ads และ Skytone (บริการอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ) ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ HarmonyOS มาสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของสยามพิวรรธน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบข้อมูลท่องเที่ยว คูปองดิจิทัล และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างเดินทาง รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศจีน เช่น สิทธิประโยชน์ด้านการชำระเงินและการช้อปปิ้ง นอกจากนี้ยังมีแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในจีน มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคอีกด้วย