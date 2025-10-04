xs
AOT ร่วมมือ Sister Airport "สนามบินเซ็นแทรร์ นาโงยะ ญี่ปุ่น "

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AOT ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับอากาศยานนานาชาติชูบุ เซ็นแทรร์ (เมืองนาโงยะ ประเทศญี่ปุ่น) Sister Airport Agreement พัฒนาท่าอากาศยานไทย สู่คุณภาพบริการระดับโลก
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.โดยนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ Mr. Hironori Kagohashi ตำแหน่ง President & CEO, Central Japan International Airport Co., Ltd. (CJIAC) ซึ่งเป็นองค์กรผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ เซ็นแทรร์ (Chubu Centrair International Airport: NGO) เมืองนาโงยะ ประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ AOT และคณะผู้แทน CJIAC ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
ณ ห้อง The Pavilion โรงแรม Rosewood Bangkok


การลงนามในบันทึก SAA ระหว่าง AOT กับ CJIAC จะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าอากาศยานของ AOT ให้เทียบเท่าท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดการออกแบบอาคารผู้โดยสาร ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทุกกลุ่ม และสร้างประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ AOT ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ดำเนินการท่าอากาศยานที่ดี
ระดับโลก เน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล

ทั้งนี้ ปัจจุบัน AOT ได้มีการจัดทำบันทึก SAA กับผู้ประกอบการท่าอากาศยานระหว่างประเทศทั้งหมด 15 แห่ง มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศภายใต้บันทึก SAA จำนวน 19 แห่งใน 10 ประเทศ



