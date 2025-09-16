ทอท.ปลื้ม Skytrax ยกระดับ”สุวรรณภูมิ”ขึ้นแท่นสนามบินระดับ 4 ดาว

AOT ปลื้ม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยกระดับเป็นสนามบินระดับ 4 ดาวจากการประกาศของ Skytrax ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับการยกระดับจากท่าอากาศยานระดับ 3 ดาวเป็นท่าอากาศยานระดับ 4 ดาว จากการประกาศของ Skytrax องค์กรที่ปรึกษาด้านการจัดอันดับคุณภาพของ สายการบินและท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลกจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ซึ่ง ทสภ.มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการในหลายด้าน ทั้งคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทุกจุด
เช่น เจ้าหน้าที่รับส่งผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ล้วนสร้างประสบการณ์ที่ดีและประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยให้บริการผู้โดยสาร เช่น ระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ และการจัดการคิวออกบัตรโดยสารที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้ง ทสภ.ยังได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงห้องน้ำ ป้ายบอกทาง เพิ่มจุดชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่มีความเสถียรและรวดเร็ว พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การจัดพื้นที่ Kids and Gaming Zone, Relaxing Co-Working Space Zone และนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
นางสาวปวีณา กล่าวว่า ปัจจุบัน ทสภ.รองรับผู้โดยสารกว่า 60 ล้านคนต่อปี และทำหน้าที่เป็นสนามบินหลักของประเทศไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การที่ ทสภ.ได้รับการจัดอันดับเป็นสนามบินระดับ 4 ดาวในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยาน รวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ทสภ.ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารจากทั่วโลก พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสาร และสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางการบินที่สำคัญของภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาวในอนาคตอย่างมั่นคง