Kraken แพลตฟอร์ม AI ปฏิวัติอุตสาหกรรมพลังงาน เตรียมขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Kraken แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสัญชาติอังกฤษที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน ประกาศแผนขยายการดำเนินงานสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ให้บริการสาธารณูปโภคปรับปรุงบริการด้านพลังงาน ลดต้นทุน และเพิ่มการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน
งาน Enlit Asia 2025 เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ Kraken ใช้ในการขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้ Kraken จะเข้าร่วมในฐานะ Diamond Sponsor และ Exhibitor งานนี้เป็นโอกาสให้บริษัทนำเสนอเทคโนโลยี AI แก่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค พร้อมสร้างพันธมิตรใหม่และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
Kraken ทำงานเป็นระบบปฏิบัติการ AI สำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ปัจจุบันให้บริการลูกค้ากว่า 60 ล้านบัญชีทั่วโลก แพลตฟอร์มเน้นการลดค่าใช้จ่าย ทำให้พลังงานเข้าถึงได้ง่ายขึ้น พร้อมสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานใหม่ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และแท่นชาร์จ EV ความยืดหยุ่นนี้ช่วยลดต้นทุน เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และเพิ่มการใช้ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน
แพลตฟอร์มยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ลูกค้าผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านของลูกค้า เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และปั๊มความร้อน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าไฟฟ้า Kraken ดูแลอุปกรณ์มากกว่า 500,000 ชิ้นในสหราชอาณาจักร ครอบคลุมโหลดไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นเกือบสองกิกะวัตต์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังให้บริการลูกค้าแบบส่วนบุคคล เช่น การเล่นเพลงจากปีเกิดของลูกค้าในขณะรอสาย และใช้ AI จัดการคำถามลูกค้า โดย 75% ของการสื่อสารเกิดจาก AI ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงกว่าการสื่อสารด้วยมนุษย์
สถาปัตยกรรมของ Kraken ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ AI โดยมีฐานข้อมูลและโมเดลข้อมูลแบบเดียว ทำให้สามารถมองเห็นลูกค้าแต่ละรายได้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยให้ AI สามารถปรับปรุงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งขยายการดำเนินงานในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงพลังงานที่คุ้มค่า
“งาน Enlit Asia 2025 ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ Kraken ได้เผยว่าเรามุ่งใช้เทคโนโลยี AI เพื่อลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มประสบการณ์ลูกค้า และสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเราเชื่อว่าเราจะสามารถผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นและคุ้มค่ายิ่งขึ้น” คุณ Mark Soper, MD ของ APAC บริษัท Kraken กล่าว
Kraken พร้อมเป็นพันธมิตรสำคัญสำหรับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคในภูมิภาค ที่ต้องการเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิวัติอุตสาหกรรมพลังงาน