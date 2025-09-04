ACC ส่งมอบโซลาร์รูฟท็อป 945 กิโลวัตต์ ให้โรงพยาบาล  3 แห่ง

แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น ” เผย บริษัทย่อย เอซีซี อินฟรา” ส่งมอบโครงการโซลาร์รูฟท็อป กำลังผลิตรวม945 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง“พยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 230 กิโลวัตต์ 2.โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กำลังผลิต 555 กิโลวัตต์ และ3. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กำลังผลิต 160 กิโลวัตต์ ”ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมผลักดันการใช้พลังงานสะอาด ลดต้นทุนระยะยาว และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคสาธารณสุข รวมถึงทุกภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทย
นายอิทธิ พงศ์อุสรา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACCเปิดเผยว่า บริษัทย่อย โดยบริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง กำลังการผลิตรวม 945กิโลวัตต์ เป็นเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ 1. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กำลังการผลิตรวม 230 กิโลวัตต์ 2.โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ กำลังการผลิต 555 กิโลวัตต์ และ3. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กำลังการผลิต 160 กิโลวัตต์ พร้อมเดินเครื่องใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยทุกโครงการ ออกแบบและติดตั้งด้วยมาตรฐานวิศวกรรมระดับสากล คำนึงถึงความปลอดภัย ความทนทาน และความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว เพื่อลดต้นทุนพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
การดำเนินโครงการดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและลดต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต
“เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในภาคสาธารณสุข และขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการส่งมอบ ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจาก ความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และการทำงานเชิงรุกของทีมงานทุกฝ่าย ที่พร้อมลุยทุกขั้นตอนเพื่อมอบระบบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบและการติดตั้งที่ได้มาตรฐานสากล บริษัทฯ พร้อมลุยโครงการโซลาร์รูฟท็อปในทุกขนาด เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยเข้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอนาคต” นายอิทธิ กล่าว