จีช็อครุ่น GBM-2100 3 เฉดสีใหม่ อวดความแข็งแกร่งอันทรงพลัง

จี ช็อค (G-SHOCK) ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ Tough Like You ด้วยการเปิดตัวธีมใหม่ Leading the Way บอกเล่าเรื่องราวความแข็งแกร่งที่ไม่ใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย แต่ยังเป็นอิทธิพลอันทรงพลัง ผ่านนาฬิกา G-SHOCK ซีรีส์ G-STEEL รุ่น GBM-2100 ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของวิวัฒนาการและช่วงเวลาแห่งการก้าวไปข้างหน้า
มาพร้อม 3 สีสันใหม่คือ สีฟ้า Blue สีแดง Burgundy และสีเหลือง Light Yellow-Gold เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน กรอบนาฬิกาสแตนเลสสตีลดีไซน์แปดเหลี่ยมขัดเงา พร้อมตัวเรือนด้านในจากเรซินเสริมใยแก้วเพื่อปกป้องโมดูลนาฬิกาเพื่อสืบทอดแนวคิดการออกแบบอันแข็งแกร่งของ G-SHOCK จะเปิดตัวในวันที่ 5 ก.ย. 68 เวลา 10.00 น.