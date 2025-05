จีช็อคจับ “ซูเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ถ่ายทอดความแข็งแกร่ง

G-SHOCK เปิดตัวโฟโต้เซ็ตชุดใหม่ของ “ซูเปอร์บอน สิงห์มาวิน” แบรนด์แอมบาสเดอร์ สานต่อแคมเปญ TOUGH LIKE YOU ถ่ายทอดจุดเด่นของ G-SHOCK ด้านความทนทานต่อแรงกระแทก ผ่านนาฬิกา 3 คอลเลกชัน ได้แก่ GM-2110D, GBM-2100 และ ICONIC STYLES SERIES ภายใต้คอนเซ็ปต์ Reflection of Tough ผ่าน ซูเปอร์บอน ตัวแทนภาพสะท้อนความมุ่งมั่นและทะเยอทะยาน ในการคว้าชัยชนะด้วยความไม่ย่อท้อ จนนำไปสู่ชัยชนะซึ่งเป็นเบื้องหน้าแห่งความสำเร็จ

เริ่มด้วย ซีรีส์นาฬิกาโลหะ GM-2110D ดีไซน์ทันสมัยหรูหราด้วยสายนาฬิกาและกรอบสแตนเลสสตีลขัดเงา พร้อมหน้าปัดทรงแปดเหลี่ยมเรียบหรู กลไกผสมระบบอะนาล็อกและดิจิตอล กันน้ำลึก 200 เมตร หน้าปัด 5 สีสดใส เหมาะกับวันทำงานและออกรอบตีกอล์ฟ

รุ่น GBM-2100 มาพร้อมกรอบสแตนเลสสตีลทรงแปดเหลี่ยม และหน้าปัด 3 สี ที่มอบลุคแคชชวล ด้วยสายนาฬิกาผลิตจากเรซินชีวภาพ อัปเกรดฟังก์ชันการใช้งานด้วยระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน และ Tough Solar เหมาะสำหรับใส่ในทุกวัน

ปิดท้ายด้วย ICONIC STYLES โทนสีสไตล์เรโทรสุดคลาสสิก จากแรงบันดาลใจของดีไซน์รุ่น DW-5000C ดั้งเดิม เพื่อรำลึกถึงอดีตผ่านโมเดลฮิต 4 รุ่น และการใช้งานต่างๆ ทั้ง ไฟพื้นหลัง LED ฟังก์ชั่นจับเวลาถอยหลัง คุณสมบัติกันน้ำ 20 บาร์ และการกันกระแทก เหมาะกับสายสตรีทแฟชั่นไปจนถึงสายลุย