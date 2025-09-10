Bravo BKK และ GULF1 ลงนามความร่วมมือติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป จุดเริ่มต้นของการใช้พลังงานสะอาด และการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

Bravo BKK: Fit by Day, Fun by Night ไลฟ์สไตล์ ฮับ ใจกลางพระราม 9 ใกล้ RCA กรุงเทพมหานคร ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) ในเครือบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ดำเนินโครงการ “Gulf1 x Bravo BKK Solar Rooftop” ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บนพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรของศูนย์การค้า คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 1.7 เมกะวัตต์ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างน้อย 15% ต่อปี นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของบริษัทในการหันมาใช้พลังงานสะอาด เพื่อตอบสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
พิธีลงนามจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2568 ณ ลานกิจกรรม Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้า Bravo BKK โดยมี คุณโกห์ ซู ซิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด, คุณเลวี่ ลี ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้า บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด, คุณอำนวยพร ประกอบนพเก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด และ คุณนิธิพร โปษณเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการขาย บริษัท กัลฟ์1 จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาโครงการ “Gulf1 x Bravo BKK Solar Rooftop” เดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของศูนย์การค้า Bravo BKK เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนของทั้งสององค์กรในการใช้พลังงานสะอาด ย้ำจุดยืนในการเป็นศูนย์การค้าที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
คุณโกห์ ซู ซิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Bravo BKK ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอด โดยหนึ่งในเป้าหมายของเราคือการหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุด ดังนั้นการร่วมกับ Gulf1 ทำโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานรูปแบบเดิมและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสาระสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือการที่ Bravo BKK จะซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar Rooftop ของ Gulf1 เป็นระยะเวลา 15 ปี ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 15% ต่อปี พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการเน้นย้ำถึงความตั้งใจของห้างที่ให้ความสำคัญถึงการส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
ด้าน คุณอำนวยพร ประกอบนพเก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด กล่าวถึงศักยภาพของโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาศูนย์การค้า Bravo BKK ว่า “การทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ คือยิ่งได้รับแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มมากจะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มาก ซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 7,500 ตารางเมตร บนหลังคาของศูนย์การค้า Bravo BKK นับว่ามีศักยภาพ สามารถติดตั้ง Solar Rooftop ที่ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 1.7 เมกะวัตต์ เพื่อให้ทางศูนย์การค้านำไปทดแทนการใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่ง โดยเราเชื่อมั่นว่าโครงนี้จะช่วยให้ Bravo BKK ประหยัดพลังงานลง ลดค่าไฟฟ้า และยังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม”
ทั้งนี้โครงการ “Gulf1 x Bravo BKK Solar Rooftop” เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Bravo BKK ที่ดำเนินการควบคู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจต่อการอนุรักษ์พลังงาน ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะสร้างความคุ้มค่าให้กับธุรกิจศูนย์การค้าของ Bravo BKK ในระยะยาว และสำหรับร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห้างสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Bravo BKK และ Website: www.bravobkk.co.th