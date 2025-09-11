“สุวรรณภูมิ”ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง ย้ำมาตรฐานความปลอดภัยทุกสถานการณ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายอากาศยานขัดข้อง ประจำปี 2568 เพื่อทดสอบแผนปฏิบัติงาน จำลองกเหตุเครื่องบินส่วนบุคคล ลงฉุกเฉินและไถลออกนอกทางวิ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สายการบินและผู้ประกอบการ
วันนี้ (11 กันยายน 2568) เวลา 09.00 – 12.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ได้จัดการฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายอากาศยานขัดข้องประจำปีงบประมาณ 2568 ในรูปแบบการฝึกซ้อมแบบบางส่วน (Partial Exercise) โดยมีนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานการฝึกซ้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทสภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สายการบินและเอกชนเข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อม ณ พื้นที่จำลองสถานการณ์บริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ.
นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการด้านความปลอดภัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง โดยได้จำลองเหตุเที่ยวบินส่วนบุคคลขอลงฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ประสบอุบัติเหตุไถลออกนอกทางวิ่งจากสภาพอากาศและปัญหาทางเทคนิค ส่งผลให้ต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวและดำเนินการตามแผนเคลื่อนย้ายอากาศยานทันทีหลังได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุฯ โดยในการฝึกซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โดยทุกขั้นตอนของการฝึกซ้อม ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมือนสถานการณ์จริง ตั้งแต่การตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อวางแผนและติดตามการเคลื่อนย้ายอากาศยาน การประสานงานหอบังคับการบิน การควบคุมเหตุโดยฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย การซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างทางวิ่ง การสำรวจความแข็งแรงของพื้นผิวทางวิ่ง การจัดเส้นทางสำหรับอุปกรณ์หนัก ตลอดจนการกำหนดพื้นที่พักรออุปกรณ์ โดยทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างราบรื่น กระทั่งสามารถกู้อากาศยานและคืนทางวิ่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว แสดงถึงศักยภาพของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการบริหารสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ลดความเสียหาย และสามารถกลับคืนสู่ปฏิบัติการตามภาวะปกติได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ การฝึกซ้อมไม่ใช่เพียงการทดสอบประสิทธิภาพของแผนงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะ ความเข้าใจ และการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารและสายการบินให้เห็นถึงความพร้อมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในทุกด้านของการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเชิงป้องกันหรือการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นการยืนยันความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก อย่างมั่นคงและปลอดภัย พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานการบินและความปลอดภัยระดับสากล