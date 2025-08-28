"จิรายุ" รายงานสถานการณ์ชายแดนยังปกติ จวกกัมพูชาละเมิดหยุดยิง วางกับระเบิดต่อเนื่อง

กองทัพบก ประณามกัมพูชา ยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการวางกับระเบิดละเมิดสนธิสัญญา“ออตตาวา”อย่างต่อเนื่อง หลังกำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 3 นาย ได้รับบาดเจ็บ จากการเหยียบกับระเบิดเมื่อวานนี้ ส่วนเช้านี้ 11 พื้นที่ 7 จังหวัด แม้ว่าสถานการณ์ปกติ แต่กองทัพยังคงตรึงกำลังพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลัง หลังจากพบว่า กองทัพกัมพูชายังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและวางกับระเบิดอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) รายงานว่า สถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด ยังปกติ กองทัพไทย ยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยในทุกรูปแบบ
ขณะที่ ศบ.ทก.รับรายงานจากกองทัพบก ยืนยันว่า การวางลวดหนามในทุกจุดนั้น เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงและอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ไม่มีการรุกล้ำบ้านเรือนหรือที่ดินของประชาชนฝ่ายกัมพูชา แต่กัมพูชาเองกลับเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยยืนยันเป็นพื้นที่ที่เคยให้กัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามในอดีตในอธิปไตยของไทย
โดยจากเหตุการณ์ วานนี้ พลทหาร ร.23 พัน 1 เหยียบกับระเบิด ข้อเท้าขวาขาดอีกนาย และบาดเจ็บอีกสองนาย บริเวณเนิน 350 ฐานช้างศึก ใกล้ปราสาทตาควาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
“ขอยืนยันว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน โดยได้ดำเนินการทุกด้าน อย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อสันติภาพในภูมิภาค แต่กลับยังพบว่า กัมพูชายังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการวางกับระเบิดอย่างต่อเนื่อง" นายจิรายุ กล่าว