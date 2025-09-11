วิทยุการบินฯ ย้ำไทยมาตรการระดับโลก คว้าคะแนน ICAO USOAP ด้านบริการการเดินอากาศ สูงเป็นประวัติการณ์

วิทยุการบินฯ ย้ำมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จากผลตรวจ ICAO USOAP ด้านบริการการเดินอากาศของไทย ได้คะแนน 97.41% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 30% รักษามาตรฐานพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้ารับการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme - Continuous Monitoring Approach: USOAP - CMA) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ในช่วงวันที่ 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2568 บวท. ได้รับการตรวจเยี่ยม (Industry Visit) และให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่ง Auditor ได้กล่าวชื่นชมภายหลังจากดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Result) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บวท. คือ ด้านมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services) ได้คะแนน 97.41% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยโลก (Global Average) อยู่ที่ 66.91% ซึ่งจากผลการตรวจด้านบริการการเดินอากาศของประเทศไทยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก (Global Average) 30%
ซึ่ง เป็นการยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศระดับสากล และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย บวท. จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศ
ในขณะเดียวกันผลการตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Result) ภาพรวมของประเทศไทยที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำกับดูแล ได้คะแนน 91.35% แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยและความพร้อมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงานการบินที่มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค