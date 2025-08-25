‘กกล.จันทบุรีตราด-ภท.5 กัมพูชา’ ลงนามจัดตั้ง RBC ในพื้นที่ พร้อมตามต่อวง GBC ข้อเสนอเก็บกู้ ‘ทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์’

‘กกล.จันทบุรีตราด-ภท.5 กัมพูชา’ ลงนามข้อตกลงยกระดับจัดตั้ง RBC ในพื้นที่ พร้อมตามต่อวง GBC ข้อเสนอเก็บกู้ ‘ทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์’
พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่า วันนี้ ( 25 ส.ค.68 ) กองบัญชาป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ ภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบกกัมพูชา จัดให้มีการประชุมความร่วมมือส่วนภูมิภาคสมัยวิสามัญ ที่จัดขึ้น ณ ด่านชายแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
โดยมี พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ พล.ท.เอก ซ็อมโอน รองผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ตลอดจนคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคของทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
โดยการประชุมครั้งนี้ระหว่างสองฝ่ายเป็นการประชุมเพื่อเตรียมยกระดับไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ทั้งสองฝ่ายต่อไป
นอกจากนี้มีประเด็นที่จะต้องติดตามต่อ คือ การเสนอเรื่องความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์ ในการประชุม GBC ครั้งต่อไป
รองโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ เป็นการผลักดันจากฝ่ายไทย โดยเชื่อว่านานาชาติจะสนับสนุนท่าทีของไทยในครั้งนี้ ทั้งในเรื่องการกำจัดทุ่นระเบิดบุคคลให้หมดไปตามอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อยุติการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายมากมายไปทั่วโลก
ในส่วนของการปราบปรามสแกมเมอร์ เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนของไทยเป็นฐานใหญ่ของ ‘อุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง’ (Scam Center) ขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างความเสียหายราว 12.5 – 19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีการกระทำความผิดในการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหลอกลวงออนไลน์ ที่มีเหยื่อที่เป็นเด็กและเสียชีวิตจากการถูกทารุณอีกด้วย
ซึ่งทางฝ่ายไทยยังหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะแสดงความจริงใจในการร่วมกันผลักดันภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังคงตกค้างอยู่ตลอดแนวชายแดนและการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ตามแนวพื้นที่ชายแดน