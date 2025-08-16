เขมรยังตีมึน เมินรับข้อเสนอร่วมปราบสแกมเมอร์-เก็บกู้ทุ่นระเบิด ในที่ประชุม RBC

ประชุม RBC ไทย-กัมพูชา พื้นที่แรกที่ จ.ตราด จบลงแล้ว สองฝ่ายร่วมลงนามปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อ แต่เขมรยังตีมึนไม่รับข้อเสนอร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์ ทร.ยังหวังจะยอมร่วมมือในการประชุมครั้งต่อไป
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ(ทร.) เปิดเผยว่า วันนี้ ( 16 สิงหาคม 2568) พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ พลตรี อุย เฮียง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 3 ของกองทัพบกกัมพูชา ตลอดจนคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ของทั้งสองฝ่ายได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย -กัมพูชา สมัยวิสามัญ (Regional Border Committee ) หรือ RBC ณ ประเทศไทย ที่บ้านทะเลภูรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อร่วมกันหารือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศด้วยสันติวิธี และได้ลงนามใน ”บันทึกความตกลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) สมัยวิสามัญระหว่าง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ราชอาณาจักรไทย กับภูมิภาคที่ 3 ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ณ จังหวัดตราด ประเทศไทย”
รองโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำประเทศไทยมุ่งไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ตามกติกาสากล
ฝ่ายไทยได้มีการเพิ่มข้อเสนอเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และการปราบปรามสแกมเมอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ จากทางกัมพูชาเท่าที่ควร และจากผลการประชุมในวันนี้ ก็ยังไม่ได้การตอบรับใดๆ จากฝ่ายกัมพูชา โดยยังหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะแสดงความจริงใจในการสนับสนุนภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังคงตกค้างอยู่ตลอดแนวชายแดนและการปราบปรามสแกมเมอร์ ในการประชุมครั้งต่อไป