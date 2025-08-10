ทร.เสียใจ "ว่าที่เรือตรี" เสียชีวิตขณะเตรียมอาวุธ ระหว่างปฏิบัติภารกิจชายแดนไทย-กัมพูชา

กองทัพเรือแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ จากอุบัติเหตุขณะเตรียมอาวุธ ระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์
วันนี้ (10 ส.ค.) พลเรือเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ ตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศส่วนหลัง ซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ว่า กองทัพเรือได้รับรายงานแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2568 เวลา 19.00 น. ขณะที่ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิกำลังปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และภายหลังเกิดเหตุได้รับการส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2568 เวลา 22.15 น. ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิได้ถูกส่งเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ในนามของกองทัพเรือ ขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้ โดย พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความเสียใจและสั่งการให้เร่งดำเนินการตามระเบียบในการดูแลสิทธิและสวัสดิการ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต