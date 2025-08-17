ทร.เผยรวบ 6 ชาวจีน 1 คนไทย จากเขมรลอบเข้าไทย ที่โป่งน้ำร้อน พบเชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์

ทหารพรานนาวิกโยธิน ทร. กกล.ป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด จับกุม 6 ชาวจีน พร้อม 1 คนไทย จากกัมพูชา ลักลอบเข้าไทย ที่ โป่งน้ำร้อน พบ เชื่อมโยง ขบวนการสแกมเมอร์ ในกัมพูชา วันนี้ (17ส.ค.) พลเรือตรีปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ทพ.นย.543 และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ได้ทำการจับกุมบุคคลต้องสงสัย 7 ราย ซึ่งมีทั้งชาวต่างชาติและคนไทย
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลสัญชาติจีน 6 ราย อายุ 19-40 ปีและสัญชาติไทย 1 ราย ชาวจังหวัดจันทบุรี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ต้องหาที่ 1–6 ชาวจีน ถูกกล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ส่วน ผู้ต้องหาที่ 7 ชาวไทย ถูกกล่าวหาว่า “นำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งให้การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”
โดยรายชื่อาั้งมีดังนี้
1. Mrs. Han Bing (หัน ปิง) อายุ 33 ปี สัญชาติจีน
2. Mr. Li Huang (ลี่ หวง) อายุ 40 ปี สัญชาติจีน
3. Mr. He Chun Lin (เหอ ชุน หลิน) อายุ 33 ปี สัญชาติจีน
4. Mr. Li Zhi Dong (หลี่ จื้อ ต้ง) อายุ 19 ปี สัญชาติจีน
5. Mr. Ji Jian Guang (จี้ เจี้ยน ก้วง) อายุ 20 ปี สัญชาติจีน
6. Mr. Chao Wen Shen (ฉาว เหวิน เชิน) อายุ 33 ปี สัญชาติจีน
7. นายธีระศักดิ์ เก้าสี อายุ 37 ปี ชาวจังหวัดจันทบุรี
มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าบุคคลสัญชาติจีนกลุ่มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ (Scammer) ในฝั่งประเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการจับกุม พร้อมแจ้งการควบคุมตัวไปยังอัยการและที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน
ก่อนนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ยืนยันว่า จะดำเนินมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้พื้นที่ชายแดนของไทยเป็นช่องทางกระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสการลักลอบเข้าเมืองหรือขบวนการต้องสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่หน่วยทหารในพื้นที่หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน