รวบหนุ่มไทยขี่ จยย.รับชาวจีน-ตุรกีลอบเดินเท้าจากเขมรเข้าไทยแลกค่าจ้าง 4,000 บาท

จันทบุรี – กองทัพเรือ ร่วมทหารพราน ฐานป่าวิไล สกัดจับหนุ่มไทย ขี่ จยย.รับต่างด้าวตุรกี-จีน ลอบเดินเท้าจากเขมรเข้าไทย ด้านชายแดนจันทบุรี แลกค่าจ้าง 4,000 บาท สารภาพทำหลายครั้งจนถูกจับและปล่อยตัว ตร.ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด ขณะ 2 ต่างด้าวเจอข้อหาลอบเข้าไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น.วันนี้ ( 8 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.นย.541 ฐานป่าวิไล ได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่สกัดจับบุคคลต้องสงสัย 2 ราย ที่กำลังข้ามคลองจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาบริเวณแนวชายแดนจันทบุรี โดยมีรถจักรยานยนต์สีแดง จอดรอรับในฝั่งไทยด้านชายแดนจันทบุรี เดินทางเข้ามาในพื้นที่เขตชายแดนจันทบุรี
ทราบชื่อบุคคลทั้ง 3 คือ นายเสนาะ อายุ 45 ปี สัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ , นายแคน (MR. CAN ) อายุ 35 ปี สัญชาติตุรกี และนายอู๋ (MR. WU ) อายุ 32 ปี สัญชาติจีน
จากการสอบสวน นายเสนาะ ซึ่งเป็นคนไทยให้การว่า ได้รับว่าจ้างให้ไปรับบุคคลต่างด้าว 2 รายที่ลอบข้ามแนมาจากฝั่งกัมพูชา เพื่อนำไปส่งบริเวณริมถนนหมายเลข 3193 โดยจะได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 4,000 บาท พร้อมยอมรับว่าใช้รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นพาหนะในการช่วยเหลือ และทำมาแล้วหลายครั้ง จนถูกจับกุมและถูกปล่อยตัวมาโดยตลอด
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ นายเสนาะ ในความผิดฐาน “ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้พ้นการถูกจับกุม”
ส่วนบุคคลต่างด้าวทั้ง 2 ราย ถูกดำเนินคดีในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเนื่องจากกระทำผิดซ้ำของคนไทยรายดังกล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการลักลอบนำพาต่างด้าวเข้าไทยผิดกฎหมาย ถือเป็นการยอมขายชาติด้วยหวัง ค่าจ้างนำพาเพียง 4,000 บาท ทั้งที่อยู่ในในสภาวะสถานการณ์การรักษาความมั่นคงสูง