AOT เซ็นความร่วมมือ 3 สายการบิน ยกระดับการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง รับเหตุฉุกเฉิน

AOT ลงนาม MOU ร่วมมือ 3 สายการบิน ในการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้อง รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับความปลอดภัยผู้โดยสาร
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องระหว่างท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ดำเนินการเดินอากาศ กับผู้ดำเนินการสนามบินในด้านการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองจากรัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และการช่วยเหลือกู้ภัยต่อผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
สำหรับผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นผู้ร่วมลงนามกับนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด นายอัศวิน ยังกีรติวร บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด นางภัทรา บุศราวงศ์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จํากัด
ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางอากาศของไทยให้พร้อมสำหรับการเติบโตทางธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ AOT ที่พร้อมจะเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกโดยมุ่งเน้นการบริการ ความปลอดภัย และการสร้างรายได้อย่างสมดุล