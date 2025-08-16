ประชุม RBC ทหารไทย-กัมพูชาที่ตราดวันสุดท้าย ยันตามข้อสรุป 13 ด้าน ชัดเจนไม่รื้อรั้วลวดหนาม

ตราด- ประชุม RBC ทหารไทย-กัมพูชาที่ จ.ตราด ยันตามข้อสรุป 13 ด้านพร้อมทำบันทึกข้อตกลง ขณะ ผบ.กปช.จต.เผยบรรยากาศชื่นมื่น มีความจริงใจ ยืนยันทหารไทยไม่มีการนำลวดหนามออกจากพื้นที่ชายแดนแหลมกลัด ตามคำขอทหารเขมร
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ ( 16 ส.ค.) พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีตราด (ผบนย.และผบ.กปช.จต.)ในฐานะประธานฝ่ายไทยได้ทีมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมบ้านทะเลภู รีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ซึ่งทีมไทยประกอบด้วย น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินตราด(ผบ.ฉก.นย.ตราด), นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ,ปลัดจังหวัดตราด, นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัด, นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนฝ่ายกัมพูชามี พลตรีอุย เฮียง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาค 3 ในฐานะประธานฝ่ายกัมพูชา นำคณะที่ประกอบด้วย คุณหญิงมิถุนา ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง, พลตรีมุน ซาเมอดี รองผบ.ภูมิภาคทหารที่ 3, พลเรือตรีสด ซาเรือน รองผบ./เสธ นปก.ชฝ.กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 30 คน
ทั้งนี้ พลเรือโท อภิชาติ ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำข้อสรุปในระดับเลขานุการที่จัดขึ้นเมื่อวานมาหารือระหว่างกัน หลังจากนั้นจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกันตามกรอบบันทึกข้อตกลง 13 ข้อที่ทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงกันไปแล้ว
และยังบอกอีกว่า การประชุม RBC วาระพิเศษจัดขึ้นตามข้อตกลงจากการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (GBC) ที่ให้ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกัน โดยที่ประชุมได้ยืนยันและเห็นชอบร่วมกันในข้อตกลง 13 ข้อจากการประชุม GBC ก่อนหน้านี้
และทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในด้านการสร้างความเข้าใจลดความตึงเครียด และรักษาสันติภาพตามแนวชายแดนและทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งชุดประสานงานในพื้นที่ตั้งแต่ ผบ.กองกำลังจนถึงระดับผบ.หน่วยในพื้นที่ โดยจะมีการหารือในการจัดตั้งการประชุม RBC ครั้งต่อไป
ส่วนบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยมิตรไมตรีและความจริงใจ อีกทั้ง ทั้งสองฝ่ายยัวแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
พลเรือโท อภิชาติ ยังเผยถึงกรณีท่่มีการปรากฏตามสื่อว่า ทหารกัมพูชาเดินเข้ามาหาทหารไทยในพื้นที่ต.แหลมกลัด เพื่อให้ทหารไทยนำลวดหนามออกนั้น ยืนยันว่าภาพที่ถูกกล่าวอ้างไม่อยู่ในพื้นที่ของทหารภูมิภาคที่ 3 แต่อยู่ในพื้นที่ทหารภูมิภาคที่ 5 ซึ่งทางทหารไทยไม่ได้รื้อถอนตามที่มีการร้องขอ
เช่นเดียวกับ น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินตราด ที่ยืนยันว่ากรณีทหารกัมพูชาได้ขอให้ทหารไทยนำลวดหนามออกจากพื้นที่ใน ต.แหลมกลัด ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นั้น ฉก.นย.ตราด ได้แจ้งให้ทหารกัมพูชาทราบว่าจะไม่มีการนำลวดหนามออกอย่างแน่นอน เนื่องจากทหารต้องป้องกันพื้นที่อาณาเขตของไทย ซึ่งทหารกัมพูชาเข้าใจและออกจากพื้นที่ไปแล้ว