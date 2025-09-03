“เท้ง” ไม่หวั่นยุบสภา ประชาชนเรียกร้องมานาน เหน็บ พท.ยื้อจนนาทีสุดท้ายเพื่ออะไร

"ณัฐพงษ์" ย้ำไม่หวั่นยุบสภา บอกเป็นสิ่งที่ ปชช.เรียกร้องมานาน โต้เพื่อไทยยื้อจนนาทีสุดท้ายเพื่ออะไรเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศประเมินได้ ยัน MOU กับภูมิใจไทยไม่ใช่การจับมือฟอร์มรัฐบาลใหม่ สื่อแซว MOU รอบก่อนยังถูกฉีก เจ้าตัวไม่ตอบ ได้แต่อมยิ้ม
วันที่ 3 ก.ย. 2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวภายหลังการแถลง ว่า ไม่ได้สบายใจมากขึ้นหรือน้อยลง เพราะเราต้องพยายามทำหน้าที่ในการเดินหน้าไปตามข้อตกลง
สำหรับกรณีที่พรรคเพื่อไทยมีการยืนยันว่า มีการทูลเกล้าฯ เรื่องการยุบสภาขึ้นไปแล้ว นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องอำนาจทูลเกล้าฯ เป็นทางฝั่งของรัฐบาลเอง ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ ว่าจะมีการบรรจุญัตติในการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่อย่างไร เป็นอำนาจของรัฐสภา
เมื่อถามว่าไม่ได้ติดใจเรื่องการยุบสภาใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องมาโดยตลอด ตั้งแต่ที่มีคลิปเสียงหลุด ถ้าเพื่อไทยพร้อมที่จะทำให้มีการยุบสภาได้จริงก็เดินหน้าได้เลย
เมื่อถามว่า การยื้อจนนาทีสุดท้าย แสดงว่าไม่ได้คิดถึงอำนาจของประชาชน ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนประเมินได้ว่า การใช้อำนาจยุบสภาของพรรคเพื่อไทยทำไปเพื่อสิ่งใด
เมื่อถามว่าในวันนี้จะได้เห็นภาพพรรคประชาชนจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่เราได้แถลงไปเมื่อสักครู่ไม่ใช่การจับมือกัน เพื่อตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศ ซึ่งตนได้แถลงไปอย่างชัดเจนแล้ว ว่าเราทำหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเอง มีภาระหน้าที่ที่จะต้องตั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ตนได้ลงนามไป
เมื่อถามถึงเรื่องคดี 44 สส.มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีการพูดคุยกัน และไม่มีการยื่นข้อเสนอนี้จากพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ระหว่างที่ นายณัฐพงษ์ กำลังลงนามในบันทึกข้อตกลง ผู้สื่อข่าวได้ถามนายณัฐพงษ์ว่า MOU ของ 8 พรรค ที่พรรคก้าวไกลเคยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทย ยังเคยถูกฉีกมาแล้ว แล้วคิดว่า MOU ครั้งนี้จะมีอายุนานเท่าไหร่ แต่ นายณัฐพงษ์ ไม่ได้ตอบคำถามเพียงแค่ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวเท่านั้น