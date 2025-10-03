อลังการและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ “Siam Paragon Bangkok Watch Week” ปักหมุดบนปฏิทินเทียบเท่างานนาฬิการะดับโลก ยกระดับกรุงเทพฯ สู่ Global Luxury Watch Destination

สยามพารากอนตอกย้ำความเป็นที่สุดของ Luxury Watch Destination สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในการจัดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” เทศกาลนาฬิกาสุดยิ่งใหญ่ที่จัดอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มอบประสบการณ์พิเศษสุดให้กับผู้เข้าร่วมงาน จนได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นจากแบรนด์ระดับโลกและนักสะสม ยกย่องให้เป็นเทศกาลเดียวในภูมิภาคที่พร้อมปักหมุดในปฏิทินงานนาฬิการะดับโลก ทั้งยังมีผู้ก่อตั้งแบรนด์ เจ้าของ ผู้บริหาร แบรนด์นาฬิกา ที่พร้อมใจบินตรงมาจากทั่วโลกเพื่อร่วมงาน และยังมี ผู้ทรงคุณวุฒิและทรงอิทธิพลของวงการนาฬิกาโลก Mr.Wei Koh ให้เกียรติร่วมงานพร้อมให้ความรู้บนเวที The Symposium ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” งานนาฬิการะดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 23–28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน เป็นการผนึกกำลังของสยามพารากอนและแบรนด์นาฬิกาลักชัวรีชั้นนำระดับโลกกว่า 30 แบรนด์ อาทิ A. LANGE & SOHNE, BIANCHET, BVLGARI, BREITLING, BOVET, BOUCHERON, CARTIER, CHOPARD, FRANCK MULLER, GRAND SEIKO, GIRARD-PERREGAUX, H. MOSER & CIE., HUBLOT, IWC SCHAFFHAUSEN, JAEGER-LECOULTRE, JAQUET DROZ, LAURENT FERRIER, LOUIS ERARD, OMEGA, PANERAI, PIAGET, TAG HEUER, TIFFANY & CO., VAN CLEEF & ARPELS, ULYSSE NARDIN, VACHERON CONSTANTI และ ZENITH โดยมีผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงจากแบรนด์ต่าง ๆ บินตรงมาร่วมงานด้วยตนเอง
ไฮไลท์สำคัญ คือการได้รับเกียรติจาก Mr.Wei Koh ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการนิตยสาร Revolution บุคคลสำคัญผู้คร่ำหวอดและเป็นที่ยอมรับในแวดวงนาฬิการะดับโลก ที่ีมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการสร้างสรรค์เรือนเวลาบนเวที The Symposium นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักสะสมนาฬิการุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศนับพันคน สนใจเข้าร่วมชมและร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับแบบเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการตอกย้ำสถานะของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางนาฬิกาหรูระดับโลกแห่งใหม่ได้เป็นอย่างดี
ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า “ความสำเร็จของงานนี้ตอกย้ำว่า วันนี้ตลาดต้องการมากกว่าการซื้อขาย แต่เป็นการแสวงหาประสบการณ์ที่พิเศษและแตกต่าง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025 ตั้งใจจะมอบให้แบรนด์และผู้เข้าร่วมงานทุกคน พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแวดวงนาฬิกาในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่นี้ไป เพื่อฉายภาพความหรูหราระดับโลก ให้กรุงเทพฯ คือหนึ่งใน Global Luxury Watch Destination ที่ต้องมาเยือน”
ความโดดเด่นของ “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” คือการมอบประสบการสุดพิเศษแบบ Exclusive Experience ให้กับแบรนด์ นักสะสม คนรักนาฬิกาหรู และผู้อยู่ในแวดวงนาฬิกา ผ่านกิจกรรมไฮไลต์ต่าง ๆ อาทิ The Symposium โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาชั้นนำ ซึ่งตลอด 6 วัน มีการจัด The Symposium รวม 13 หัวข้อ ซึ่งได้รับความสนใจเต็มทุกเซสชัน สะท้อนให้เห็นภาพแวดวงนาฬิกาหรูในปัจจุบันที่ผู้หลงใหลเรือนเวลาไม่ได้แสวงหาเพียงการครอบครอง แต่ยังต้องการเรียนรู้ เรื่องราว คุณค่า และแรงบันดาลใจ ที่อยู่เบื้องหลังนาฬิกา
อีกทั้งงานนี้ยังเป็นเวทีเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Global & Regional Launches) ของหลากหลายแบรนด์ อาทิ Chopard เผยโฉม L.U.C XPS Urushi “Naga” Limited Edition, Louis Erard เปิดตัว Le Regulateur Louis Erard x Vianney Halter Thailand Edition, Grand Seiko เปิดตัว Spring Drive U.F.A. Violet Dawn, Bovet เปิดตัว Pioneer Perpetual Calendar Month Date in Stainless Steel ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Jaquet Droz เปิดตัว Tourbillon Skelet-One Gold Dragon Mask เป็นครั้งแรกในไทย
งาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ยังประสบความสำเร็จในการดึงดูดกลุ่มผู้ชื่นชอบนาฬิกาผ่านโซน “The Exhibition” ที่รวบรวมเรือนเวลาที่โดดเด่นหายาก รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยไฮไลต์คือเรือนหายากที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้กว่า 15 เรือน เช่น Patek Philippe Calatrava Ref:96 Steel, Salmon Dial, Circa 1944 – หนึ่งใน Calatrava ที่หายากที่สุด, Audemars Piguet Master02 Ref.15240SG ผลิตเพียง 250 เรือนทั่วโลก, Bvlgari Fenice Octo Roma Secret เรือนเดียวในโลก มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท และยังมอบประสบการณ์อันมีค่าให้เหล่า Watch Lover ผ่าน “The Experience”
กิจกรรมแนะนำนวัตกรรมแห่งเรือนเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแบรนด์ต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาไม่ได้จากที่ไหนโดยแบรนด์ดังระดับโลก โดยตลอด 6 วันของการจัดงาน มีผู้ร่วมงานทั้งกลุ่ม High Net Worth กลุ่มนักสะสม และกลุ่มคนรักเรือนเวลาทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะเป็นจำนวนมาก
งาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แวดวงนาฬิกาลักชัวรีโลก ในการสร้างมาตรฐานระดับโลกและมอบประสบการณ์ World-Class Luxury Experience อย่างแท้จริง ตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นของสยามพารากอน ที่มุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์ระดับและมอบประสบการณ์แปลกใหม่ ครองความเป็นที่หนึ่งในของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก