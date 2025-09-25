“SIAM PARAGON BANGKOK WATCH WEEK : OPENING CEREMONY” ค่ำคืนสุดพิเศษที่รวมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูจากทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลา ปรากฏการณ์งานนาฬิกาหรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Watch Destination ศูนย์รวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกที่มากที่สุดในประเทศไทย มุ่งมั่นผลักดันและยกระดับให้ประเทศไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางวัฒนธรรมนาฬิกา” แห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานเฉลิมฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “SIAM PARAGON BANGKOK WATCH WEEK : OPENING CEREMONY” เชิญผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูจากทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลา พร้อมต้อนรับการมาถึงของ “SIAM PARAGON BANGKOK WATCH WEEK 2025” ปรากฏการณ์งานนาฬิกาหรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในค่ำคืนสุดพิเศษเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน
งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์นาฬิการะดับโลกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งไว้มากที่สุด อาทิ Mr. Nicholas Gong (MD APAC, A. Lange & Söhne), Mr. Joseph Munoz (Director, Bvlgari), Ms. Florence Inumaru (Director SEA, Boucheron), Mr. Karl-Fritz Scheufele (5th generation of founder, Chopard), Mr. Nicholas Rudaz (CEO, Franck Muller), Mr. Takashi Aoki (MD, Grand Seiko Thailand), Mr. Christian Knoop (Chief Designer Officer, IWC Schaffhausen), Mr. Veerasak Tangudomlert (Managing Director, Jaeger-LeCoultre), Mr. Robert Bailey (Spokesperson, Laurent Ferrier), Mr. Carlos Da Costa Saraiva (Head of Customer Service, Panerai),
Ms. Emmanuelle Kouakou (Managing Director Southeast Asia & Oceania Piaget), Ms. Lesley Co (MD Southeast Asia & Oceania, Panerai), Mr. Brice Tchaplyguine (Managing Director SEA, Australia & Korea, Tag Heuer), Mr. Romain Marietta (Chief Products Officer, Zenith), Mr. Edouard Guibert (Managing Director, South East Asia Oceania, Roger Dubuis), Mr. Xavier de Roquemaurel (Founder, Czapek), Mr. Wei Koh (Founder, Revolution magazine), Mr. Ong Ban (CEO, Sincere Fine Watches) และ Mr. Damien Licciardi (Chief Operating Officer, Richemont Luxury (Thailand)) นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาชั้นนำ ณิชยา เอครพานิช และพันธมิตรผู้จัดงาน - สุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มาร่วมงานด้วย โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาทิ แคโรไลน์
เมอร์ฟีย์, ทิพาณัท เลณบุรี และ ธณพร ตันติยานนท์ ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความอบอุ่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร อาทิ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย VOSS THAILAND และ Chatrium Grand Bangkok
ภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและไดนามิกที่เหล่าผู้บริหารจากแบรนด์ต่าง ๆ มาพบปะสังสรรค์พร้อมเพลิดเพลินไปกับโชว์พิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราของงานเลี้ยงค็อกเทลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นับเป็นค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการนาฬิกาลักชัวรีไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีบุคคลสำคัญในแวดวงนาฬิกาหรูระดับโลกมารวมตัวกันมากที่สุดครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลา ณ สยามพารากอน
“Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” คือ ปรากฏการณ์งานนาฬิกาลักชัวรีที่สยามพารากอนจับมือ แบรนด์นาฬิการะดับโลก จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลาอันเปี่ยมด้วยความประณีตงดงามของงานฝีมือ และเทคโนโลยีล้ำสมัย ให้ผู้รักและหลงใหลในเรือนเวลาร่วมเฉลิมฉลองให้กับความยิ่งใหญ่ของศิลปะแห่งการรังสรรค์นาฬิกาไปด้วยกัน โดยรวมแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลกมาไว้ในงานมากกว่า 30 แบรนด์ ได้แก่ A. LANGE & SOHNE, BIANCHET, BVLGARI, BREITLING, BOVET, BOUCHERON, CARTIER, CHOPARD, FRANCK MULLER, GRAND SEIKO, GIRARD-PERREGAUX, H. MOSER & CIE., HUBLOT, IWC SCHAFFHAUSEN, JAEGER-LECOULTRE, JAQUET DROZ, LAURENT FERRIER, LOUIS ERARD, OMEGA, PANERAI, PIAGET, TAG HEUER, TIFFANY & CO., VAN CLEEF & ARPELS, ULYSSE NARDIN, VACHERON CONSTANTIN และ ZENITH พร้อมไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
“The Symposium” เวทีบอกเล่าเรื่องราว (storytelling) และแลกเปลี่ยนแนวความคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นาฬิกา ถ่ายทอดโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์ ผู้บริหารระดับสูง นักสร้างสรรค์นาฬิกาจากแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส ตลอดจนผู้คร่ำหวอดในแวดวงนาฬิการะดับโลกที่บินตรงมาร่วมเวที ภายใต้หัวข้อน่าสนใจหลากหลาย
“The Exhibition” นิทรรศการที่รวบรวมนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนมาเผยโฉมให้ชมเป็นครั้งแรก รวมถึงจัดแสดงนาฬิการุ่นลิมิเต็ด, รุ่นมาสเตอร์พีซ, เรือนเวลาที่โดดเด่นด้านความซับซ้อนของกลไกสร้างสรรค์, ชิ้นงานหายาก และคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมระดับโลกที่หายากและประเมินค่าไม่ได้ประหนึ่งชิ้นงานระดับพิพิธภัณฑ์ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม และ ฮอล ออฟ มิลเรอร์ ชั้น M สยามพารากอน โดยไฮไลต์คือนาฬิกาหายากที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้จำนวน 15 เรือน อาทิ Patek Philippe รุ่น Calatrava Ref:96 Steel, Salmon Dial และ Circa 1944, Audemars Piguet รุ่น Master02 Ref.15240SG.OO.A347CR.01 ที่ผลิต 250 เรือนทั่วโลก, Bvlgari รุ่น Fenice Octo Roma Secret ที่มีเพียงเรือนเดียวในโลก
“The Experience” กิจกรรมแนะนำนวัตกรรมแห่งเรือนเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแบรนด์ต่าง ๆ ณ
บูติกของแบรนด์ และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนรักนาฬิกาตัวจริงจาก 6 แบรนด์ดัง ทั้งการร่วมเฉลิมฉลอง “160 Years of Zenith: Celebrating Horological Milestones” กับ ZENITH, กิจกรรมสาธิตการรังสรรค์เรือนเวลาโดย A. LANGE & SOHNE, กิจกรรมแนะนำการออกแบบนาฬิกาโดย IWC SCHAFFHAUSEN, กิจกรรมบรรยายรายละเอียดกลไก Spring Drive โดยผู้เชียวชาญจาก GRAND SEIKO, กิจกรรมพิเศษจาก OMEGA และกิจกรรม Gouache สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก BOUCHERON ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น M สยามพารากอน
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน โดยติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหว และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bangkokwatchweek.com และ Facebook : SIAMPARAGON