งานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 เปิดฉากยิ่งใหญ่ ร่วมฉลอง 50 ปี “ปีทองแห่งมิตรภาพไทย-จีน”

งานสัปดาห์สื่ออาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN-China Media Week) จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรมไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน และรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เตรียมเปิดฉาก ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2568 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างเส้นทางสายไหม ผ่านความร่วมมือสร้างสรรค์ (More Silk Road Cooperation, New Chapter Communication, Innovative Media Approach) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนผ่านความร่วมมือด้านสื่อ และนำมาซึ่งการพัฒนาสื่อจีน-อาเซียนที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐทั้งไทยและจีนโดยจัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และการประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมสื่ออาเซียน-จีน 2025 (ASEAN-China Audio-visual Industry Cooperation Conference 2025) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เชิญสื่อมวลชนและผู้บริหารจากมณฑลกว่างซีและประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมใหญ่ในปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย -จีน ในปี 2025 ซึ่งถือเป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียน-จีน ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ในปี 2568 เป็นวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน หรือ "ปีทองแห่งมิตรภาพไทย-จีน" ซึ่งถือเป็นเหตุผลสำคัญที่กรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานครั้งนี้เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และสื่อระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงสำรวจโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคต เพื่อร่วมสร้างประชาคมที่มีโชคชะตาร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน สนับสนุนความร่วมมือในด้านสื่อในมิติต่างๆ ระหว่างจีนกับอาเซียน ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนจีนและอาเซียน ซึ่งรวมถึงประชาชนชาวไทยสำหรับการประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมสื่ออาเซียน-จีน 2025 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ภายใต้ธีมงาน “การสร้างเส้นทางสายไหม ผ่านความร่วมมือสร้างสรรค์” ยังได้จัดให้มีโดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ และแนะนำโครงการลงทุนและความร่วมมือในอุตสาหกรรมสื่อจีน-อาเซียนนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วัฒนธรรมภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2025 (2025 China-ASEAN (Thailand) Film Culture Week) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2568 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “สองแผ่นดินร่วมใจ ผสานวิสัยทัศน์เดียวกัน” (Shared Landscapes, United Visions) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเชิงลึกและการพัฒนาร่วมกันด้านวัฒนธรรมภาพยนตร์ระหว่างจีนและอาเซียน ผ่านกิจกรรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดประชุมเสวนาความร่วมมือด้านภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2025 ภายใต้ธีมงาน “การสำรวจแนวทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน-ไทย (Exploring China-Thailand Co-Production) เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์การถ่ายทำภาพยนตร์ในกว่างซี และในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารจากสมาคมภาพยนตร์จีน มาแสดงมุมมองถึงสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน ตลอดจนเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์จากจีนและไทย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2568อีกความพิเศษที่จะเกิดขึ้นคือ การจัดพิธีเปิดฉายภาพยนตร์จีน-อาเซียน (ประเทศไทย) 2025 (Opening Ceremony of the 2025 China-ASEAN (Thailand) Film Showcase) เรื่อง “HUANG WENXIU” หวงเหวินซิ่ว ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 27 มิถุนายน โดยผู้ร่วมงานจากวงการภาพยนตร์จีนและไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยหลังรับชมภาพยนตร์ และจะมีภาพยนตร์ไทยและจีนฉายอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม นี้ ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะมีทั้งภาพยนตร์ไทยและจีน ได้แก่ หลานม่า, เพื่อน (ไม่) สนิท, a time to fly บินล่าฝัน, หนุมาน White Monkey, รักจังวะ..ผิดจังหวะ, Huang Wenxiu, The Climbers, Distance, One and Only และ The Little Stove Guardian ซึ่งผู้สนใจสามารถรับบัตรเข้าชมฟรีได้ที่ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ เช่น กิจกรรมพากย์และออกอากาศรายการอาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN-CHINA Audio-Visual Programs Dubbing and Broadcasting) ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568 เผยแพร่ผ่านสื่อภูมิภาคจีน-อาเซียน, โครงการค่ายผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่อาเซียน-จีน 2025 (ASEAN-China Young Hosts Camp 2025) วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2568 : หนานหนิง วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2568 : กรุงเทพฯ และวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2568 : เสิ่นเจิ้น-กุ้ยหลิน กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ โครงการค่ายผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่อาเซียน-จีน 2025 (2025 ASEAN-China Young Hosts Camp Sharing Session) ณ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีนกิจกรรมทั้งหมดนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างจีนกับอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์จีน-อาเซียน และร่วมเสริมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีน-อาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น