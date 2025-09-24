ยิ่งใหญ่ระดับโลก “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ปรากฏการณ์งานนาฬิกาที่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์จากทั่วโลกบินมาร่วมงาน ยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางนาฬิกาหรูแห่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน

สยามพารากอน จับมือกว่า 30 แบรนด์นาฬิการะดับโลก เนรมิตปรากฏการณ์งานนาฬิกาลักชัวรีครั้งประวัติศาสตร์ เปิดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” อย่างยิ่งใหญ่ รวมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากทั่วโลกร่วมเผยวิสัยทัศน์และคุณค่าเบื้องหลังการรังสรรค์เรือนเวลาบนเวที “The Symposium” พร้อมเชิญชวนคนรักนาฬิกาหรูมาสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านนิทรรศการพิเศษ และเวิร์กช็อประดับเวิลด์คลาสจาก Swiss Watchmaker รวมถึงยลโฉมเรือนเวลาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดและนาฬิกาหาชมยากจากหลากหลายแบรนด์ดัง
พิธีเปิดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2568 ท่ามกลางเหล่าผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก คนดังในแวดวงนาฬิกา เซเลบริตี้ และผู้พิสมัยในเรือนเวลา ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเปิดเวทีถ่ายทอดเรื่องราวแห่งเรือนเวลาด้วย Opening Symposium “Moments That Last : Thailand as a Luxury Destination for Watch Culture, Storytelling, and Legacy” ซึ่งร่วมแชร์มุมมองโดย แคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์โครงการและพัฒนาธุรกิจ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท PMT The Hour Glass, คุณมาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of Bvlgari Thailand และดำเนินรายการโดย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุจากพันธมิตร อาทิ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, Chatrium Grand Bangkok และ VOSS THAILAND
คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า
“Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025 คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของแวดวงนาฬิกาหรูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างที่สุดแห่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเวที
The Symposium ให้ผู้หลงใหลเรือนเวลาได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากผู้บริหารของแบรนด์ระดับโลกอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านงานฝีมือ ประวัติศาสตร์ และนวัตกรรมของเรือนเวลาแต่ละแบรนด์
โดยสยามพารากอน มีความตั้งใจที่จะจัด Bangkok Watch Week ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของงานนาฬิกาที่คนทั่วโลกตั้งตารอคอย ตอบรับกับตลาดนาฬิกาลักชัวรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยกระดับการสะสมนาฬิกา จากงานอดิเรกสู่การลงทุน มอง ‘ไทม์พีซ’ เป็นสินทรัพย์ที่สะท้อนรสนิยมและคุณค่าในระยะยาว และตอกย้ำภาพลักษณ์ของสยามพารากอนในฐานะ Luxury Watch Destination ที่สำคัญของภูมิภาค พร้อมก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมนาฬิกาโลก”
ทั้งนี้ “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” มุ่งเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลา
อันเปี่ยมด้วยความประณีตงดงามของงานฝีมือ และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อให้ผู้รักและหลงใหลในเรือนเวลาได้ร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ให้กับศิลปะแห่งการรังสรรค์นาฬิกาไปด้วยกัน โดยรวมแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลกมาไว้ในงานมากกว่า 30 แบรนด์ อาทิ A. LANGE & SOHNE, BIANCHET, BVLGARI, BREITLING, BOVET, BOUCHERON, CARTIER, CHOPARD, FRANCK MULLER, GRAND SEIKO, GIRARD-PERREGAUX, H. MOSER & CIE., HUBLOT, IWC SCHAFFHAUSEN, JAEGER-LECOULTRE, JAQUET DROZ, LAURENT FERRIER, LOUIS ERARD, OMEGA, PANERAI, PIAGET, TAG HEUER, TIFFANY & CO., VAN CLEEF & ARPELS, ULYSSE NARDIN, VACHERON CONSTANTIN และ ZENITH เป็นต้นพร้อมไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย
The Symposium เวทีบอกเล่าเรื่องราว (storytelling) และแลกเปลี่ยนแนวความคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นาฬิกา ถ่ายทอดโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์ ผู้บริหารระดับสูง นักสร้างสรรค์นาฬิกาจากแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส ตลอดจนผู้คร่ำหวอดในแวดวงนาฬิการะดับโลกที่บินตรงมาร่วมเวที ภายใต้หัวข้อน่าสนใจหลากหลาย อาทิ
“The Symposium on TAG HEUER Avant-Garde Horlogerie” กับ Mr. Brice Tchaplyguine Managing Director SEA, Australia & Korea TAG HEUER.
“The Symposium on 160 Years of Watchmaking Excellence: Where Heritage Inspires Innovation” กับ Mr. Romain Marietta Chief Products Officer ZENITH.
“The Symposium on PANERAI Innovation from the Depths” กับ Mr. Carlos Da Costa Saraiva Head of Customer Service PANERAI.
“The Symposium on The Irresistible Charm of LAURENT FERRIER: A Journey Into The Heart of Quiet Luxury” กับ Mr. Robert Bailey Spokesperson of LAURENT FERRIER.
“The Symposium on The Evolution of Precision by Grand Seiko : Exploring the Innovation of Spring Drive U.F.A. “with Grand Seiko” กับ Mr. Munehisa Shibasaki Senior Vice President of Seiko Watch Corporation and Head of Grand Seiko Global Division.
“The Symposium on Very Rare: The Art of Being an Independent Watchmaker with H. MOSER & CIE” กับ Mr. Bertrand Meylan CEO H. MOSER & CIE.
“The Symposium on BOVET: The Journey of Time” กับ Mr. Pascal Raffy Owner/ CEO BOVET.
“The Symposium on The Artisans Code: An Insight of Chopard’s Haute Horology - L.U.C Collection” กับ Mr. Karl - Fritz Scheufele Business & Client Strategy Manager CHOPARD.
“The Symposium on Breitling: The Iconic Navitimer, Then and Now” กับ Mr. Alvin Soon President, Asia, BREITLING.
และยังมีอีกหลายเซสชั่นที่เผยเบื้องหลังการรังสรรค์เรือนเวลา โดยมี Wei Koh บุคคลสำคัญผู้คร่ำหวอดและเป็นที่ยอมรับในแวดวงนาฬิการะดับโลกมาร่วมดำเนินรายการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ
“Shape of Time” ซึ่งมี Ms. Emmanuelle Kouakou Managing Director Southeast Asia & Oceania แบรนด์ Piaget และ Ms. Lesley Managing Director Southeast Asia & Oceania แบรนด์ Panerai ร่วมเสวนา
“The Art & Precision of Skeletonised Watchmaking” กับ Mr. Nicholas Rudaz CEO Franck Muller.
“Independent Brands: The Evolution of Product Development” กับ Mr.Ong Ban CEO Sincere Fine Watches (Pendulum), Mr. Pascal Raffy CEO Bovet และ Mr. Xavier de Roquemaurel CEO Czapek.
“The Aesthetics of Speed and Altitude” กับ Mr.Christian Knoop Chief Design Officer IWC Schaffhausen.
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Alain Delamuraz CEO Jaquet Droz และ Mr. Rodolfo Festa Bianchet CEO Bianchet มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
พบกับการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นที่แรกของโลก (Global Launch) อาทิ การเปิดตัวนาฬิกา
รุ่น L.U.C XPS Urushi “Naga” limited edition ของ Chopard, การเผยโฉมนาฬิการุ่น Le Regulateur Louis Erard x Vianney Halter Thailand Edition โดย Louis Erard, การเปิดตัวนาฬิการุ่น Spring Drive U.F.A. Violet Dawn ของ Grand Seiko นอกจากนี้ยังมีนาฬิการุ่น Pioneer Perpetual Calendar Month Date in Stainless Steel ของ BOVET ที่เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงานนี้
และที่พลาดไม่ได้คือการเปิดตัวที่แรกในเมืองไทยของ Jaquet Droz แบรนด์นาฬิกาสวิสเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นโดยPierre Jaquet-Droz ช่างนาฬิกาและนักประดิษฐ์ชื่อดังจากเมืองลาโชซ์-เดอ-ฟองส์ (La Chaux-de-Fonds) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 1738 มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 280 ปี โดยเป็นเรือนเวลาชั้นสูงที่ผสมผสานศิลปะแห่งงานฝีมือเข้ากับนวัตกรรมสวิสอย่างประณีตด้วยเอกลักษณ์ด้านการออกแบบที่หรูหราและซับซ้อน ที่พิเศษคือ Jaquet Droz จะเผยโฉม Tourbillon Skelet-One Gold Dragon Mask นาฬิกาหัตถศิลป์ที่ผสานกลไกโครงสร้างเปลือยเข้ากับความวิจิตรของมังกรทองด้วยงานแกะสลักมังกรทองที่ประณีตและกลไกทูร์บิญองอันซับซ้อน ถ่ายทอดทั้งพลังและความสง่างามเหนือกาลเวลา สะท้อนเอกลักษณ์แห่งศิลปะ ประเพณี และความหรูหรา ภายในงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ในโซน “The Exhibition” ไม่เพียงรวบรวมนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน ยังจัดแสดงนาฬิการุ่นลิมิเต็ด, รุ่นมาสเตอร์พีซ, เรือนเวลาที่โดดเด่นด้านความซับซ้อนของกลไกสร้างสรรค์, ชิ้นงานหายาก และคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมระดับโลกที่หายากและประเมินค่าไม่ได้ประหนึ่งชิ้นงานระดับพิพิธภัณฑ์ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม และ ฮอล ออฟ มิลเรอร์ ชั้น M สยามพารากอน โดยไฮไลต์คือนาฬิกาหายากที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้จำนวน 15 เรือน อาทิ Patek Philippe รุ่น Calatrava Ref:96 Steel, Salmon Dial และ Circa 1944 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Rare Piece ของรุ่น Calatrava ตลอดจนนาฬิกา Audemars Piguet รุ่น Master02 Ref.15240SG.OO.A347CR.01 ที่เปิดตัวในปี 2024 และผลิตแค่ 250 เรือนทั่วโลก โดยเป็นการทำนาฬิกาแบบย้อนยุครุ่นที่ 2 ของ Audemars Piguet ที่ดึงเอาดีไซน์ยุค 1960 มาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จนสร้างความตื่นเต้นให้กับนักสะสมทั่วโลก รวมถึง Bvlgari รุ่น Fenice Octo Roma Secret เรือนเวลาสุดหรู มูลค่ามากกว่า 23 ล้านบาท ที่มีเพียงเรือนเดียวในโลก
อีกทั้งยังมี “The Experience” กิจกรรมแนะนำนวัตกรรมแห่งเรือนเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจาก
แบรนด์ต่าง ๆ ณ บูติกของแบรนด์ อาทิ Louis Vuitton, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels และ
อีกหลากหลายบูติก พร้อมด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนรักนาฬิกาตัวจริงจาก 6 แบรนด์ดัง ทั้งการร่วมเฉลิมฉลอง “160 Years of Zenith: Celebrating Horological Milestones” กับ ZENITH, กิจกรรมสาธิตการรังสรรค์เรือนเวลาโดย A. LANGE & SOHNE, กิจกรรมแนะนำการออกแบบนาฬิกาโดย IWC SCHAFFHAUSEN, กิจกรรมบรรยายรายละเอียดกลไก Spring Drive โดยผู้เชียวชาญจาก GRAND SEIKO, กิจกรรมพิเศษจาก OMEGA และกิจกรรม Gouache สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก BOUCHERON ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น M สยามพารากอน
คนรักเรือนเวลา นักสะสม และผู้อยู่ในแวดวงนาฬิกาหรู พลาดไม่ได้กับงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ปรากฏการณ์งานนาฬิการะดับโลกที่จะยกระดับกรุงเทพฯ ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมนาฬิกาและจุดหมายปลายทางของคนรักเรือนเวลาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และร่วมเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมนาฬิกาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหว และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bangkokwatchweek.com และ Facebook : SIAMPARAGON