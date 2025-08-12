“Triumph” ตำนานสองล้อสัญชาติอังกฤษ ร้อยปีแห่งงานคราฟต์ที่สะท้อนตัวตนนักขี่

สำหรับนักบิดตัวจริง รถจักรยานยนต์คือส่วนหนึ่งของตัวตน และ “ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” (Triumph Motorcycles) แบรนด์สัญชาติอังกฤษที่สั่งสมประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 123 ปี เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดี โดยรังสรรค์รถแต่ละรุ่นให้เป็นมากกว่าเครื่องยนต์ แต่คือผลงานที่ผสมผสานสมรรถนะ สไตล์ และจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความภูมิใจสำหรับผู้ครอบครอง
หนึ่งในความโดดเด่นคือ Triumph Factory Custom (TFC) รถจักรยานยนต์รุ่นพิเศษลิมิเต็ดอิดิชันที่สะท้อนศักยภาพสูงสุดด้านงานออกแบบและงานฝีมือ โดยผลิตจำกัด เช่น Bonneville Bobber TFC ที่มีเพียง 750 คันทั่วโลก โดดเด่นด้วยหมายเลขลำดับการผลิตเฉพาะคัน การใช้คาร์บอนไฟเบอร์เงางามรอบคัน สีทูโทนพร้อมลวดลายหินอ่อนสีทองวาดด้วยมือ และชิ้นส่วนเฉพาะที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1200 ซีซี ปรับแต่งสมรรถนะพิเศษ พร้อมท่อไอเสียคู่ Akrapovic มอบทั้งความแรงและความหรูหราในหนึ่งเดียว
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition ผลงานลิมิเต็ดเพียง 270 คันทั่วโลก (จำนวนจำกัดในไทย) ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทรอัมพ์และแบรนด์นาฬิกาหรู Breitling ผสานดีไซน์และความแม่นยำทางวิศวกรรม โดยถ่ายทอดจิตวิญญาณของ Speed Triple 1200 RR และเรือธงนาฬิกา Chronomat B01 ได้อย่างลงตัว มาพร้อมหมายเลขผลิตเฉพาะตัว ธีมสีเมทัลลิกเข้ม เส้นขอบทองวาดด้วยมือ และโลโก้ Breitling บนหน้าจอ ทั้งยังเปิดโอกาสให้เจ้าของรถสั่งซื้อนาฬิกา Chronomat B01 รุ่นพิเศษที่มีหมายเลขตรงกับตัวรถ เพิ่มความเอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุด
นอกจากนี้ ไทรอัมพ์ยังเปิดตัวคอลเลกชัน Icon Editions สำหรับรถจักรยานยนต์โมเดิร์นคลาสสิก 6 รุ่น ได้แก่ Bonneville T100, Bonneville T120, Scrambler 900, Scrambler 1200 X, Bonneville Bobber และ Bonneville Speedmaster โดดเด่นด้วยสี Sapphire Black และ Aluminium Silver ผสานเส้นขอบทองวาดมือ และการนำโลโก้ Triumph ปี ค.ศ. 1907 กลับมาใช้ใหม่ สะท้อนงานคราฟต์และความใส่ใจในทุกรายละเอียด
ทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่า สำหรับไทรอัมพ์ รถจักรยานยนต์ไม่ใช่เพียงเครื่องยนต์ที่พาผู้ขี่ไปถึงจุดหมาย แต่คือผลงานคราฟต์ระดับตำนานที่บรรจุตัวตน รสนิยม และจิตวิญญาณของนักบิดไว้ในทุกรายละเอียด พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับในทุกเส้นทาง