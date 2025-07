คิง เพาเวอร์ จับมือ ไทม์ วัลเลย์ อวดนาฬิกา 2 รุ่นไฮไลต์จากหนัง F1

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ไทม์ วัลเลย์ (TimeVallée) ศูนย์รวมนาฬิกาหรูระดับไฮเอนด์ รวบรวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมนวัตกรรม ดีไซน์ล้ำสมัย ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรักเรือนเวลา และ IWC Schaffhausen แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ เดินหน้ายกระดับประสบการณ์และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้สมาชิก POWER PASS ระบบสมาชิกรูปแบบใหม่จาก คิง เพาเวอร์ อย่างต่อเนื่อง

ชวนสัมผัสความประณีตในโลกของเรือนเวลา IWC Schaffhausen แนะนำนาฬิกา Chronograph 2 รุ่นไฮไลต์ IWC Pilot’s Watch Performance Chronograph 41, Ref. IW388309 และ IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 APXGP, Ref. IW378009 ด้วยแรงบันดาลใจจากสนามแข่ง Formula 1 สู่ข้อมือ ก่อนใคร ที่ คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีค ชั้น 1 โซน MASTERPIECES โครงการ ONE BANGKOK พร้อมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ “F1®The Movie” ประสบการณ์สุดเอกซ์คลูซิฟเฉพาะสมาชิก POWER PASS ณ โรงภาพยนตร์ ONE ULTRA SCREENS ชั้น 5 โครงการ ONE BANGKOK

ภายในงาน นำเสนอนาฬิกา Chronograph สุดพิเศษ 2 เรือน เพื่อฉลองความร่วมมือกับภาพยนตร์ “F1®️ The Movie” โดยเฉพาะ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักและพันธมิตรด้านนาฬิกาอย่างเป็นทางการของทีมแข่ง APXGP สะท้อนถึงความเร้าใจในนวัตกรรมและจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันของ Formula 1 อย่างแท้จริง พร้อมการจัดแสดงคอลเลกชันนาฬิกา Pilot’s Watch รุ่นเด่นจาก IWC ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่รุ่น Big Pilot อันเป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงรุ่น Chronograph สุดคลาสสิก และรุ่น Performance Chronograph ที่เปี่ยมด้วยพลัง