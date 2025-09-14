ชมก่อนใครสินค้าอัญมณีและนาฬิกาชิ้นเอกสำหรับงานประมูล HONG KONG FALL AUCTIONS ปลายเดือนนี้

Phillips เวทีระดับโลกที่นำเสนอการประมูลสดและออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดการประมูลและนิทรรศการหลักที่นิวยอร์ก ลอนดอน เจนีวา และฮ่องกง พร้อมสำนักงานตัวแทนทั่วยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย จัดการแสดงสินค้าก่อนการประมูล ณ โรงแรม Park Hyatt กรุงเทพมหานคร โดยขนสินค้าที่เป็นไฮไลต์จากงานประมูลอัญมณีและนาฬิกาประจำฤดูใบไม้ร่วง (Fall Jewels and Watches auctions) ที่กำลังจะจัดขึ้นที่ฮ่องกงในวันที่ 30 กันยายน 2025 ออกแสดงก่อนการประมูลในครั้งนี้
สินค้าสุดพิเศษมากมายจาก The Hong Kong Jewels Auction รวมไปถึงสินค้าที่ควรค่าแก่การสะสม เช่น อัญมณีหลากสีสัน หยกชิ้นงาม และผลงานเครื่องประดับที่รังสรรค์โดยแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston, Tiffany & Co., Piaget และ Cindy Chao นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาเรือนสุดพิเศษจากงานประมูลนาฬิกาออนไลน์ ‘Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions, Fall 2025’ และงานประมูลนาฬิกา ‘The Hong Kong Watch Auction: XXI’ โดยงานประมูลทั้งสองงานนี้ได้รวบรวมนาฬิกาเรือนที่หายากจากแบรนด์ชั้นนำและผู้ผลิตนาฬิกาอิสระที่มีชื่อเสียง เช่น Patek Philippe, Rolex, F.P. Journe, Philippe Dufour, Richard Mille, Vacheron Constantin และ Cartier นอกจากนี้ Phillips จะนำเสนอการขายออนไลน์ในธีมของยุค 80 นั่นคือ IWC: Back to the 80s ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ โดยมีนาฬิกา IWC-Porsche Design จากคอลเลคชั่นของนักสะสมชาวเอเชียท่านหนึ่ง สินค้าชิ้นที่เป็นไฮไลต์ซึ่งเราได้เลือกสรรมานี้จะนำมาจัดแสดง ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโอกาสสุดพิเศษที่นักสะสมชาวไทยจะได้เลือกชมงานศิลปะด้านการบอกเวลาอันทรงคุณค่าหลากหลายรูปแบบ
ริก้า ดีล่า ที่ปรึกษาอาวุโสจาก Phillips Watches กล่าวว่า “การขยายตัวของชนชั้นกลางและชนชั้นกลางระดับบนประกอบกับการเพิ่มขึ้นของผู้ที่มีความมั่งคั่งสูง ผลักดันให้เกิดความต้องการสินค้าหรูหราและของสะสมอย่างต่อเรื่อง สำหรับ Phillips แล้ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์สำหรับการแสดงสินค้าก่อนการประมูลและการจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ตลอดหลายปีมานี้ และในเดือนกันยายนนี้ นอกจากการแสดงสินค้าก่อนการประมูลแล้ว เรายังมีความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงนาฬิการะดับ VIP ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่เน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของตลาดไทยในตลาดสินค้าหรูหราของเอเชีย เราเฝ้ารอที่จะแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับชั้นเยี่ยมให้นักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบได้ชม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานตลอดจนกิจกรรมการประมูลที่จะมาถึงในเดือนต่อ ๆ ไป”
สินค้ากลุ่มอัญมณีของ Phillips ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นโดยตลอดในช่วงหลายปีมานี้ โดยรายงานชี้ชัดถึงผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตในระดับโลก จากความสำเร็จของงานประมูลที่ฮ่องกงเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งมีมูลค่าการขายรวมเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 55% มาในปีนี้ Phillip หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขายในงานประมูลที่จะมาถึงในเดือนกันยายนนี้จะรักษาระดับการเติบโตเช่นนี้ต่อไป การประมูลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีในเอเชียของบริษัท ท่านจะได้พบกับสินค้าล้ำค่าต่าง ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเลิศด้านการคัดสรรและรสนิยมของนักสะสมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ขณะที่การประมูลในห้องประมูลกำลังดำเนินไปนั้น Phillips จะจัดงานประมูลออนไลน์ Hong Kong Jewels: Online Auction ควบคู่ไปด้วย โดยจะเปิดให้ประมูลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคมนี้ และไฮไลต์ของการประมูลครั้งนี้เช่นกัน นั่นคือ แหวนไพลินพม่าที่ไม่ผ่านการเผาน้ำหนัก 20.09 กะรัต ประดับด้วยเพชร ซึ่งเป็นผลงานของ Cartier
อัญมณีชั้นเยี่ยมของการประมูลครั้งนี้ประกอบไปด้วย สร้อยข้อมือมรกตโคลัมเบียที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำมัน ประดับด้วยเพชร โดยมีน้ำหนักมรกต 16.09 กะรัต มรกตแต่ละเม็ดนั้นถูกจัดวางคู่กับเพชรเม็ดงามอย่างมีศิลปะ เน้นให้เห็นความสะอาดและสีเขียวใสของมรกตชั้นเลิศ ในขณะที่ดาวเด่นของฤดูกาลนี้คือทับทิมพม่าที่ไม่ผ่านการเผา ประกอบไปด้วยต่างหูทับทิมสีเลือดนกพิราบแดงสดหนึ่งคู่ น้ำหนัก 2.10 กะรัตและ 2.05 กะรัต ประดับด้วยเพชร ไพลินที่มีแหล่งกำเนิดในพม่า (ปัจจุบันคือประเทศเมียนมาร์) นั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอัญมณีที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก
ปีนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับ Phillips ร่วมกับ Bacs & Russo (Phillips Watches) ในโอกาสการฉลองครบรอบปีที่ 10 และทศวรรษแห่งความสำเร็จอันงดงามในตลาดนาฬิการะดับโลก ในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2025 ที่ผ่านมา Phillips Watches ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสถานะของตัวเองในฐานะผู้นำด้านการจัดประมูลนาฬิการะดับโลกที่มีผลงานโดดเด่นในการขายระดับนานาชาติ
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและความไว้วางใจจากกลุ่มนักสะสมทั่วโลกทำให้เราบรรลุผลประกอบการสูงสุดของฤดูกาลด้วยการขายนาฬิกาที่มีมูลค่าเกิน $1,000,000 ได้จำนวนมากที่สุด มีอัตราการขายหมด 99% รวมจำนวนที่ขายได้ทั้งสิ้น 893 เรือน ด้วยมูลค่าการขายทั้งสิ้นรวมกัน 113.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ Phillips ทิ้งห่างคู่แข่งในลำดับใกล้เคียงที่สุดกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ในบรรดาบริษัทจัดการประมูลทั้งสามรายนั้น Phillips Watches ครองส่วนแบ่งถึง 45% ในตลาดโลก
นาฬิกาเรือนเด่นที่เป็นไฮไลต์ของงานประมูลนาฬิกาซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮ่องกงจะถูกนำมาจัดแสดงให้ชมที่กรุงเทพมหานครด้วย เช่น Patek Philippe, Rolex, A. Lange & Söhne, Richard Mille และอีกมากมาย การประมูลครั้งนี้มีนาฬิกาหลากหลายรูปแบบให้นักสะสมตัวยงและผู้ที่สนใจได้เลือกครอบครองของสะสมล้ำค่าเหล่านี้ นาฬิกาเรือนที่เป็นไฮไลต์ ได้แก่ Chronomètre Holland & Holland ซึ่งผลิตออกมาจำนวนจำกัด เป็นผลงานการผลิตร่วมกันระหว่าง F.P. Journe และผู้ผลิตปืน Holland & Holland ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากอังกฤษ นาฬิกาเรือนนี้แสดงถึงฝีมือ ภูมิปัญญาด้านการผลิต และความเป็นเลิศด้านกลไก การนำลำกล้องปืนมาใช้เป็นส่วนประกอบไม่เพียงทำให้นาฬิกาแต่ละเรือนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงตัวนาฬิกาเข้ากับรูปแบบการผลิตในศตวรรษที่ 19 อีกด้วย