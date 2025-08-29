สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ระดับเวิลด์คลาส ยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางนาฬิกาลักชัวรีโลก เนรมิตงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2568

สยามพารากอน ประกาศศักดาบนเวทีโลกอีกครั้ง สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ปักหมุดให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมนาฬิกาโลก โดยร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำเนรมิตงานนาฬิกาลักชัวรีระดับโลก ที่ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของงานนาฬิกาที่คนทั่วโลกตั้งตารอคอย กับงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” โดยได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์จากทั่วโลกบินตรงมาร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์นี้ รวมมากถึง 26 แบรนด์นาฬิกาชั้นนำ เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์แห่งเรือนเวลาระดับลักชัวรี เปิดโอกาสให้ผู้หลงใหลนาฬิกาหรูเข้าร่วมประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ สัมผัสนิทรรศการและโชว์เคสสุดพิเศษ พร้อมเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ล่าสุด เผยโฉมเรือนเวลาจากนักสะสมชั้นนำ และเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ระดับไอคอนิก ตลอดจนการสาธิตการประกอบนาฬิกาโดย Swiss Watchmaker ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน
• สยามพารากอน ผนึกกำลัง 26 แบรนด์ชั้นนำระดับตำนานและเวิลด์คลาสเดินหน้าสู่ “ศูนย์กลางวัฒนธรรมนาฬิกา”
สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Watch Destination ศูนย์รวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกที่มากที่สุดในประเทศไทย และเดินหน้าสู่ “ศูนย์กลางวัฒนธรรมนาฬิกา” แห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างสง่างาม ด้วยการผนึกกำลังร่วมกับแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับตำนานและเวิลด์คลาส อาทิ A. LANGE & SOHNE, BVLGARI, BREITLING, BOVET, BOUCHERON, CARTIER, CHOPARD, FRANCK MULLER, GRAND SEIKO, GIRARD-PERREGAUX, H. MOSER & CIE., HUBLOT, IWC SCHAFFHAUSEN, JAEGER-LECOULTRE, JAQUET DROZ, LAURENT FERRIER, LOUIS ERARD, OMEGA, PANERAI, PIAGET, TAG HEUER, TIFFANY & CO., VAN CLEEF & ARPELS, ULYSSE NARDIN, VACHERON CONSTANTIN และ ZENITH สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ในงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ปรากฏการณ์งานนาฬิกาที่รวมเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของนาฬิกาหรูระดับโลกมาไว้ในงานเดียว โดยมุ่งเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลาอันเปี่ยมด้วยความประณีตงดงามของงานฝีมือ และเทคโนโลยีล้ำสมัย ให้ผู้รักและหลงใหลในเรือนเวลาได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ให้กับศิลปะแห่งการรังสรรค์นาฬิกาไปด้วยกันในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน เผยว่า “ตลาดนาฬิกาลักชัวรีในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในกลุ่มนักสะสม รวมถึงผู้ชื่นชอบงานดีไซน์และงานฝีมือระดับสูง ซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ไม่ได้มองนาฬิกาเป็นเพียงเครื่องบอกเวลา แต่ยังมองลึกถึงคุณค่า ให้เรือนเวลาเป็นสัญลักษณ์ของรสนิยมและความสำเร็จ และเป็นการลงทุนที่น่าจับตามองในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นหนึ่งใน Global Luxury Watch Destination ระดับโลก สยามพารากอน ศูนย์รวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกมากที่สุดในประเทศไทย จึงมีความตั้งใจที่จะยกระดับแวดวงนาฬิกาหรูของไทยให้ก้าวสู่ระดับเวิลด์คลาส ด้วยการจัดงาน Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025 งานแรกและงานเดียวแห่งปีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมผู้บริหารระดับสูงจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากทั่วโลก มาพบปะและแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับผู้หลงใหลเรือนเวลาอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนาฬิกาลักชัวรีในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง”
• The Symposium โดยผู้ก่อตั้งแบรนด์และผู้บริหารระดับสูงบินตรงร่วมงานสุดยิ่งใหญ่
โดยไฮไลต์ของงานคือ “The Symposium” เวทีบอกเล่าเรื่องราว (storytelling) และแลกเปลี่ยนแนวความคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นาฬิกา ถ่ายทอดโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์ ผู้บริหารระดับสูง นักสร้างสรรค์นาฬิกาจากแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส ตลอดจนผู้คร่ำหวอดในแวดวงนาฬิการะดับโลกที่บินตรงมาร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเนรมิต Bangkok Watch Week Pavilion ใจกลางเมือง ณ พาร์ค พารากอน ให้กลายเป็นโลกของกาลเวลา ภายใต้หัวข้อน่าสนใจหลากหลาย อาทิ Symposium เปิดงานในหัวข้อ “Moments That Last : Thailand as a Luxury Destination for Watch Culture, Storytelling, and Legacy”
นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้จากแบรนด์ต่าง ๆ อาทิ
• “The Symposium on TAG HEUER Avant-Garde Horlogerie” กับ Mr. Brice Tchaplyguine Managing Director SEA, Australia & Korea TAG HEUER.
• “The Symposium on 160 Years of Watchmaking Excellence: Where Heritage Inspires Innovation” กับ
Mr. Romain Marietta Chief Products Officer ZENITH.
• “The Symposium on PANERAI Innovation from the Depths” กับ Mr. Carlos Da Costa Saraiva Head of Customer Service PANERAI.
• “The Symposium on The Irresistible Charm of LAURENT FERRIER: A Journey Into The Heart of Quiet Luxury” กับ Mr. Robert Bailey Spokesperson of LAURENT FERRIER.
• “The Symposium on 2025 Novelties with GRAND SEIKO” กับ Mr. Munehisa Shibasaki Senior Vice President of Seiko Watch Corporation and Head of Grand Seiko Global Division.
• “The Symposium on Very Rare: The Art of Being an Independent Watchmaker with H. MOSER & CIE” กับ Mr. Bertrand Meylan CEO H. MOSER & CIE.
• “The Symposium on BOVET: The Journey of Time” กับ Mr. Pascal Raffy Owner/ CEO BOVET.
• “The Symposium on The Artisans Code: An Insight of Chopard’s Haute Horology - L.U.C Collection” กับ Mr. Karl - Fritz Scheufele Business & Client Strategy Manager CHOPARD.
• “The Symposium on Breitling: The Iconic Navitimer, Then and Now” กับ Mr. Alvin Soon President, Asia, BREITLING.
และยังมีอีกหลายเซสชั่นที่เผยเบื้องหลังการรังสรรค์เรือนเวลา โดยมี Mr. Wei Koh บุคคลสำคัญผู้คร่ำหวอดและเป็นที่ยอมรับในแวดวงนาฬิการะดับโลกมาร่วมดำเนินรายการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ
• “Shape of Time” ซึ่งมี Ms. Emmanuelle Kouakou Managing Director Southeast Asia & Oceania
แบรนด์ Piaget และ Ms. Lesley Co, Managing Director Southeast Asia & Oceania แบรนด์ Panerai ร่วมเสวนา
• หัวข้อ “The Art & Precision of Skeletonised Watchmaking” กับ Mr. Nicholas Rudaz CEO แบรนด์ Franck Muller.
• หัวข้อ “Independent Brands: The Evolution of Product Development” กับ Mr.Ong Ban CEO Sincere Fine Watches (Pendulum) และ Mr. Xavier de Roquemaurel CEO แบรนด์ Czapek และ Mr. Pascal Raffy CEO แบรนด์ Bovet.
• หัวข้อ “The Aesthetics of Speed and Altitude” กับ Mr.Christian Knoop Chief Designer Officer แบรนด์ IWC Schaffhausen.
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Alain Delamuraz CEO แบรนด์ Jaquet Droz มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
• สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและนิทรรศการที่รวบรวมสุดยอดนาฬิกาประเมินค่ามิได้
ไม่เพียงเท่านั้น ผู้รักในเรือนเวลายังจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ “The Experience” กิจกรรมแนะนำนวัตกรรมแห่งเรือนเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแบรนด์ต่าง ๆ ณ บูติกของทั้ง 26 แบรนด์ และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนรักนาฬิกาตัวจริงจาก 6 แบรนด์ดัง ทั้ง การร่วมเฉลิมฉลอง “160 Years of Zenith: Celebrating Horological Milestones” กับ ZENITH, กิจกรรมสาธิตการรังสรรค์เรือนเวลาโดย A. LANGE & SOHNE, กิจกรรมแนะนำการออกแบบนาฬิกาโดย IWC SCHAFFHAUSEN, กิจกรรมบรรยายรายละเอียดกลไก Spring Drive โดยผู้เชียวชาญจาก GRAND SEIKO, กิจกรรมพิเศษจาก OMEGA และกิจกรรม Gouache สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก BOUCHERON ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 สยามพารากอน อีกทั้งยังมี “The Exhibition” นิทรรศการที่รวบรวมนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน, นาฬิการุ่นลิมิเต็ด, รุ่นมาสเตอร์พีซ, เรือนเวลาที่โดดเด่นด้านความซับซ้อนของกลไกสร้างสรรค์, ชิ้นงานหายาก และคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมระดับโลกที่หายากและประเมินค่าไม่ได้ประหนึ่งชิ้นงานระดับพิพิธภัณฑ์จาก 20 แบรนด์ระดับไอคอนนิกมาให้ชม ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม และ ฮอล ออฟ มิรเรอร์ ชั้น M สยามพารากอน
เตรียมพบกับ “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2025” ปรากฏการณ์งานนาฬิการะดับโลกที่จะยกระดับกรุงเทพฯ ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมนาฬิกาและจุดหมายปลายทางของคนรักเรือนเวลาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2568 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหว และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bangkokwatchweek.com และ Facebook : SIAMPARAGON