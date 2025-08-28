ORIENT ฉลอง 75 ปี ด้วยคอลเลคชั่นคอนเทมโพรารี่ ผ่านเทรนด์แฟชั่นผู้ชาย ปี 2025 จาก 3 หนุ่มแห่งยุค

แบรนด์ โอเรียนท์ เปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นคอนเทมโพรารี่ หน้าปัดโทนสีเทาใหม่! ถึง 3 รุ่นในแบบรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นและรุ่นทั่วไป ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ที่ชื่อว่า “เสตรตโต”
ผ่าน 3 หนุ่มหล่อที่โดดเด่นไปด้วย 3 สไตล์ที่แตกต่างกัน ภายใต้เทรนด์แฟชั่นผู้ชายปี 2025 ที่นิยมการแต่งตัวในแบบผสมผสานระหว่างความเป็นทางการและความสบาย ด้วยสไตล์ Classic Modern ที่เน้นดูภูมิฐานขึ้นแต่ยังคงไม่ทิ้งความสนุก
โดยนาฬิกาทั้งสามเรือนนั้น แต่ละรุ่นแม้จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกัน แต่จะมีหน้าปัดสีเทาโมโนโทนเหมือนกัน ซึ่งเป็นสีหน้าปัดที่หาได้ยาก ในนาฬิกาโอเรียนท์รุ่นอื่นๆ
และทุกรุ่นยังสามารถเปลี่ยนจากสายเหล็กสแตนเลสสตีล เป็นสายหนังสีเทาให้ดูเปลี่ยนฟีลลุคโดยรวมได้ง่ายๆ เมื่อคุณต้องการ
เริ่มที่คนแรกอย่าง หนุ่ม "แบงค์-ปรีดากร เมธเกรียงชัย" Designer & Co-Founder ร้าน RAMS ร้านสูทชื่อดังย่านทองหล่อที่มาในชุดสูทสีฟ้าทั้งชุดสไตล์ formal และเลือกสวมนาฬิกาโอเรียนท์ คอนเทมโพรารี่ รุ่น Stretto Date
สายเหล็กที่ช่วยให้ความเป็นเดรสนั้น สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และเมื่อต้องเปลี่ยนลุคเป็นสไตล์สปอร์ต ก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบสายหนังสีเทา ให้ดูเข้ากันได้ทันที
ส่วนหนุ่มคนที่สองอย่าง หนุ่ม "ณภัทร-นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ" พิธีกร และนักแสดง เจ้าของช่อง Napatnp ที่มาในสไตล์ Smart Casual
ด้วยเสื้อโปโลคอปกใหญ่สีส้ม สวมทับด้วยสูทสีน้ำตาล ดูเข้าคู่กับนาฬิกาโอเรียนท์ คอนเทมโพรารี่ รุ่น Stretto Semi Skeleton สายเหล็ก และเปลี่ยนเป็นสายหนัง ให้เข้ากับลุคสปอร์ตได้เช่นกัน
และหนุ่มคนสุดท้าย อย่าง คุณ "ตั้ม-ศรัณย์ ตั้งเทวนนท์" เจ้าของช่องชีวิตติดหรู (Luxury Addict) ที่มากับชุดสูทสไตล์ Business Casual
โดยเลือกใส่โอเรียนท์ คอนเทมโพรารี่ รุ่น Stretto Day & Night ที่ดูหรูหราเข้ากันกับชุด และเปลี่ยนเป็นสายหนังสีเทาได้ทันที ที่ต้องการลุคลำลองแบบสบายๆ
นาฬิกาทั้ง 3 รุ่นในคอลเลคชั่นฉลองการครบรอบ 75 ปี ผลิตแบบจำกัดจำนวนที่ 2,500 เรือนสำหรับรุ่น Orient Stretto Day & Night (41.5 mm), 2,800 เรือนสำหรับรุ่น Orient Stretto Semi Skeleton (40.8 mm) และ 2,900 เรือนสำหรับรุ่น Orient Stretto Date (38.5 mm)
โดยนาฬิกาแต่ละรุ่นจะมีฝาหลังกรุกระจกใสแสดงการทำงานของกลไกอัตโนมัติพร้อมข้อความ “Orient Since 1950 75th Anniversary”
และหมายเลขประจำเรือนที่มาพร้อมกล่อง 75 ปีสุดพิเศษ พร้อมกับสายนาฬิกา 2 สายทั้งแบบสแตนเลสสตีล และสายหนังสีเทาโมโนโทน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-255-8822 หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา ORIENT ทั่วประเทศ และ เคานเตอร์นาฬิกา ORIENT ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขา
Facebook : www.facebook.com/orientthailand.watch
Instagram : www.instagram.com/orientwatch.thailand
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **