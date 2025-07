King Seiko ต้อนรับแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกที่กรุงเทพฯ

บริษัท ไซโก วอทช์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานพิเศษขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเปิดตัว มร.เรียวเฮ สึซึกิ (Mr. Ryohei Suzuki) ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ King Seiko ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในฐานะนักแสดงคุณภาพมากความสามารถที่มีชื่อเสียงทั้งในญี่ปุ่นและระดับสากล โดย มร.สึซึกิ ได้นำคุณค่าใหม่มาสู่คอลเลกชันนี้ผ่านการแสดงที่โดดเด่น จิตวิญญาณแห่งการค้นหาและปรัชญาในการใช้ชีวิตของเขานั้นใกล้เคียงกับค่านิยมหลักของ King Seiko เป็นอย่างมากจึงเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวในงาน “The King Seiko Global Ambassador Premiere and Showcase.” ดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก มร.อากิโอะ นาอิโตะ (Mr. Akio Naito) ประธานบริษัท ไซโก วอทช์ คอร์ปอเรชั่น มาเป็นผู้แนะนำ King Seiko VANAC ซีรีส์ใหม่นี้ด้วยตนเอง ร่วมด้วยนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม เข้าร่วมงานด้วย สร้างความน่าสนใจให้กับค่ำคืนนี้มากยิ่งขึ้น"การเปิดตัว มร.สึซึกิ ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่ยังคงเดินหน้านำเสนอความเป็นเลิศของนาฬิกา Seiko ที่ขยายสู่ผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับสากล โดย มร.สึซึกิ เป็นนักแสดงยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับจากการแสดงในภาพยนตร์ที่ฉายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลก เขาเป็นคนที่เข้มแข็ง มองการณ์ไกล และมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งจากภาพลักษณ์ทั้งหมดนี้ถ่ายทอดปรัชญาของ King Seiko นั่นคือ The Newest Classic ออกมาได้อย่างเป็นอย่างดี” มร.นาอิโตะ กล่าวขณะเดียวกัน มร.เรียวเฮ สึซึกิ ยังได้กล่าวถึงความรู้สึกของการรับตำแหน่งในครั้งนี้ว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกของ King Seiko ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่ผมชื่นชอบมานานหลายปี ในฐานะผู้ที่ใช้นาฬิกา King Seiko อยู่เช่นกัน ผมรู้สึกชื่นชมในเรื่องราวความคลาสสิกของ King Seiko เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นแง่ของความพิถีพิถันในรายละเอียด และความมุ่งมั่นของการเป็นเลิศในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาการกลับมาอีกครั้งของ King Seiko VANAC นี้ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสุดพิเศษ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น และการใช้กลไก 8L45 ที่มีความแม่นยำสูง นาฬิกาเรือนนี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประเพณีดั้งเดิมและนวัตกรรม ซึ่งถ่ายทอดถึงคาแรกเตอร์ของ King Seiko ได้เป็นอย่างดีสำหรับผมแล้ว จิตวิญญาณนี้ถูกสะท้อนผ่านแนวคิด “The Newest Classic” ที่แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของเมืองโตเกียวอย่างแท้จริง นั่นคือการเป็นเมืองที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์และความล้ำสมัยอยู่ร่วมกันอย่างสง่างามและมีเป้าหมาย ในฐานะนักแสดงและในฐานะบุคคลคนหนึ่ง ผมมุ่งมั่นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไร้กาลเวลาและมีความหมายอย่างที่สุดด้วยเช่นกัน ซึ่งผมพบว่าจิตวิญญาณเดียวกันนี้ได้สะท้อนออกมาในทุกรายละเอียดของ King Seiko”นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดง King Seiko VANAC ซีรีส์ล่าสุด ที่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคมและวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป โดย VANAC เปิดตัวครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1970ถือเป็นครั้งแรกในการฉีกกฎความคลาสสิกของแบรนด์ โดยนำเสนอสีสันสดใสและการออกแบบรูปทรงที่มีเหลี่ยมมุม ซึ่งในยุคนั้นจะเน้นการออกแบบที่มาจากจิตวิญญาณของการมองการณ์ไกลและการใฝ่หาถึงอนาคต จึงมักจะสะท้อนออกมาด้วยดีไซน์ในธีม อวกาศ มาจนถึงปัจจุบัน VANAC ซีรีส์ใหม่นี้ได้นำความคลาสสิกนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่รูปแบบเดิมเสียทีเดียว กลับเป็นการดีไซน์ด้วยแนวคิดใหม่ให้เหมาะกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันภายใต้คุณลักษณะที่มีความสปอร์ตของ King Seiko ทำให้ VANAC คอลเลกชันนี้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายไลฟ์สไตล์และโอกาส โดยซีรีส์นี้มีทั้งหมด 5 รุ่น คือ รุ่นปกติ 3 รุ่น และรุ่นพิเศษ 2 รุ่น ซึ่งในรุ่นปกตินั้นมีการใช้สีหน้าปัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นขอบฟ้าของโตเกียวในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน ได้แก่ พลบค่ำ เที่ยงคืน และรุ่งอรุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชัน King Seiko สามารถดูได้ที่ www.seikowatches.com/th-th/products/kingseikoทั้งนี้ สามารถพบกับ Seiko POP UP และ นาฬิกาไฮไลต์หลากหลายรุ่นพิเศษ รวมถึง King Seiko VANAC ที่ทางไซโก ประเทศไทย นำมาจัดแสดงและนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจและสัมผัสเรือนเวลาจริงได้ ในงาน Siam Paragon Watch Expo 2025 บริเวณโถงแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 สิงหาคม 2568 พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษในงาน จากพันธมิตรที่ร่วมรายการ