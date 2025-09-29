Dragonfly Summit 2025 บิ๊กอีเวนต์ของไทยแห่งปีกวาดผู้ร่วมงานพุ่ง 15% รวมกว่า 3,000 คน ปลุกพลังบวก พัฒนาศักยภาพของ “ผู้นำ” แบบองค์รวม ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่! กับบิ๊กอีเวนต์แห่งปี Dragonfly Summit 2025 เวทีแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย ภายใต้แนวคิด “LEAD WELL” นำอย่างเข้าใจ ลึกซึ้ง และยั่งยืน โดยปีนี้มาในธีม “FLOW” เติมพลังงานบวกให้ไหลเวียนอย่างสมดุล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำให้แข็งแกร่งแบบองค์รวมทั้ง ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เมื่อวันที่ 27-28 กันยายนที่ผ่านมา ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ผู้จัดปลื้มมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมกว่า 3,000 คน เพิ่มขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน
คุณประนัปดา พรประภา ผู้ก่อตั้ง Dragonfly 360 เปิดเผยว่า “Dragonfly Summit เป็นงานสัมมนาแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน นับว่า ปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ Dragonfly มุ่งมั่นขับเคลื่อนตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพองค์รวมของไทย เพื่อให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ตลอดจนนักธุรกิจและผู้นำในระดับเอเชีย ที่มีการใช้จ่ายสูง เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าขยายการจัดงานไปสู่ประเทศอื่นๆ รวมไปถึงมีแผนการที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสำหรับ “ผู้นำ” เพื่อเทรนนิ่งให้กับองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย”
คุณวู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ผู้ร่วมก่อตั้ง Dragonfly 360 กล่าวว่า “การเป็นผู้นำที่ดี ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้อย่างเดียว แต่จะต้องอาศัยพลังจากภายใน ประกอบด้วย ความเข้าใจ ความเห็นใจ รวมไปถึงความรัก ถึงจะสามารถก้าวไปเป็น “ผู้นำ” ที่พบเจอความสงบสุขได้อย่างแท้จริง Dragonfly Summit ถือเป็นพื้นที่ที่จะได้ปลดปล่อย ควบคู่กับการรับพลังงานดี ๆ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดียิ่งขึ้น สำหรับเป้าหมายสำคัญของ Dragonfly Summit คือ อยากให้คนที่มาร่วมงานได้ส่งต่อแนวคิดดี ๆ ที่ได้รับภายในงาน ให้กับคนในครอบครัว คนรอบข้าง แม้กระทั่งคนในที่ทำงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ เพราะจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการมี Mindset ที่ดีจะนำไปสู่แรงผลักดันให้หันมาพัฒนา และเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง”
คุณซินดี้-สิรินยา บิชอพ ผู้ร่วมก่อตั้ง Dragonfly 360 กล่าวเสริมว่า “Dragonfly Summit ไม่ใช่งานสัมมนาทั่วไป แต่คือปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ และการเฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงการเป็นผู้นำที่ดีในทุกองค์ประกอบ นี่คือโอกาสสำคัญที่ Dragonfly Summit จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะทำให้คุณค้นพบตัวเอง แล้วนำไปปรับใช้ให้ชีวิต ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งจะนำพาไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ”
Yongey Mingyur Rinpoche พระอาจารย์สอนสมาธิระดับชาวทิเบตผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ถ่ายทอดการปลดล็อกความสุขภายในด้วย พลังแห่งสติ, Nick Santonastasso นักสร้างแรงบันดาลใจ และโค้ชด้านความคิดให้กับผู้นำทั้่วโลกที่ เกิดมาพร้อมกับ Hanhart Syndrome, Maejor Sound Healing & Frequency Producer นักดนตรีสายอาร์แอนด์บีที่ได้รับรางวัล Grammy Awards ได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและพลังการบำบัดด้วยเสียงดนตรี , Gabrielle Bernstein ครูสอนด้าน Spiritual ชื่อดังและนักเขียนหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ New York Times ร่วมพูดคุยในหัวข้อ ศิลปะแห่งการปล่อยวาง รวมถึง Matthew Walker นักเขียนหนังสือเกี่ยวกับการนอนที่ขายดีของ New York Times เรื่อง Why We Sleep และ Mo Gawdat อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Google [X] ที่ช่วยคิดค้น AI ให้ Google เป็นต้น
นอกจากเวทีหลักแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในโซนต่างๆ ประกอบด้วย CHIVA-SOM SANCTUARY มาพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การปลดล็อกพลังแห่งลมปราณ ด้วยศาสตร์โยคะแบบโบราณ Pranayama เพื่อบูสต์พลัง สร้างความสมดุลของกาย ใจและความคิด, คลื่นเสียงบำบัดแบบอายุรเวทเพื่อความผ่อนคลาย การผสมผสานศาสตร์ลมหายใจแบบอายุรเวทและเสียงบำบัดเพื่อปรับอารมณ์ ชุบพลังงานชีวิต และการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก, สายตา-ทรงตัว & พลังชี่ ท่าเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นสมอง ปรับท่าทาง และเสริมเสถียรภาพให้กับร่างกาย
โซน WELL-NEST อาทิ Blueprint of The Soul Human Design Readings มินิเซสชัน Human Design แบบ 1:1 ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพลังงานภายใน ปรับทิศทางชีวิตด้วยความสบายใจและมั่นคง, Ayurveda Dosha Test & Consulting ค้นหาธาตประจำตัว พร้อมออกแบบการใช้ไลฟ์สไตล์รายวันส่วนบุคคล เพื่อสมดุลสุขภาพกาย-ใจโดยเฉพาะ และ Destiny Matrix การวิเคราะห์ชะตาชีวิตผ่านศาสตร์ Tarot, Chakras, โหราศาสตร์, ตัวเลข และจิตวิทยาเพื่อเปิดรหัสวิญญาณของคุณ เป็นต้น
โซน BAZAAR POWERED BY TRI VANANDA จะได้พบกับนิทรรศการ Bee Maze โดย ตรีวนันดา ร่วมสำรวจความถี่ของความเชื่อใจ และรูปแบบการเป็นผู้นำที่ไม่เหมือนใครของคุณ ด้วยการเดินทางผ่านรังผึ้งรูปทรงหกเหลี่ยมทั้ง 8 ห้องที่มาพร้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบผ่านเกม ผสมผสานศิลปะ เทคโนโลยี และการเล่นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อเคล็ดลับเพื่อชีวิตที่ยืนยาว และวิสัยทัศน์ชุมชนอยู่อาศัยที่ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืนกับตรีวนันดาที่ออกแบบ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เข้ากับคลื่นความเชื่อใจของคุณโดยเฉพาะที่ Jampa Bar พร้อมทั้ง
ค้นพบปรัชญาและคุณค่าของตรีวนันดาชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรากฐานจากวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้คนทุกช่วงวัย
เวิร์กชอป DIY จาก อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่จะมาร่วมสร้างผลงานศิลปะจากขยะ PET ให้กลายเป็นของที่ระลึกสุดสร้างสรรค์ เปลี่ยนวัสดุรีไซเคิลจากขวดน้ำให้กลายเป็นกรอบรูปรักษ์โลก ไฮไลต์พิเศษ! พบกับต้นไม้ศิลปะ ขนาดใหญ่ที่ทำจากขวด PET และผ้ารีไซเคิล เพื่อเล่าเรื่องราวการเดินทางของขวดหนึ่งใบที่สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ว่าเมื่อผู้บริโภคแยกขยะอย่างถูกต้อง ภาคธุรกิจก็จะสามารถนำขวด PET กลับสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
อนึ่งฯ งานนี้จะสำเร็จไปไม่ได้หากขาดพาร์ตเนอร์ ผู้ร่วมเดินทางไปกับเราที่ร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น ได้แก่ ชีวาศรม หัวหิน (Chiva-Som Hua Hin), บริษัท สยามกลการ จำกัด (Siam Motors Co., Ltd.), บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (Siam Music Yamaha Co., Ltd.), สยามพิวรรธน์ (Siam Piwat), สยามพารากอน (Siam Paragon), โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ (Park Hyatt Bangkok), แพลน บี มีเดีย (Plan B Media), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (Indorama Ventures Public Company Limited), มูลนิธิไอวีแอล (IVL Foundation), มนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป (Montara Hospitality Group), ตรีวนันดา ภูเก็ต (Tri-Vananda Phuket), บริษัท แพรคติก้า จำกัด (Practika Co., Ltd.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand), สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) (Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited), ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย(UOB Thailand), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Bank Public Company Limited), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Kasikornbank Public Company Limited), บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด (Siam Daikin Sales Co., Ltd.), บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด (Siam GS Sales Co., Ltd.), เอเซียบุ๊คส (Asia Books) และ แท็ตเลอร์ เอเชีย (Tatler Asia)