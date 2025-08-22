“วู้ดดี้-ซินดี้-แพม“ ชวนร่วมบิ๊กอีเวนต์แห่งปี! ”Dragonfly Summit 2025“ เวทีแห่งการพัฒนาศักยภาพที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย เป็นตัวเองเป็นคนใหม่อย่างยั้งยืน

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่! กับบิ๊กอีเวนต์แห่งปี ”Dragonfly Summit 2025“ เวทีแห่งการพัฒนาศักยภาพของผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย จัดขึ้นโดย 3 หัวเรือใหญ่ผู้ก่อตั้ง Dragonfly 360 ได้แก่ ”แพม ประนัปดา พรประภา“,”วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา“ และ ”ซินดี้ สิรินยา บิชอพ“ เพื่อส่งเสริม ผู้นำ ในทุกรูปแบบ รวมทั้งการเป็นผู้นำตัวเอง ชูหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ที่มีความเชื่อมั่น รู้จักดูแล ตัวเองให้แข็งแกร่งทั้งทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ควบคู่กับการขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “LEAD WELL” นำอย่างเข้าใจ ลึกซึ้ง และยั่งยืน โดยในปีนี้มาในธีม “FLOW” ที่เน้นการฝึกสร้างความสุข และสภาวะจิตใจที่ดีจากภายในสู่ภายนอก สู่ความสมดุลในชีวิตแบบองค์รวม ผ่านเหล่าวิทยากรชั้นนำระดับโลกจากหลายเส้นทางธุรกิจในด้าน Leadership และ Well-being ที่มาร่วมเผยประสบการณ์ และแนวคิดอันทรงพลังในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ พร้อมต่อยอดให้ Dragonfly Summit เป็นคอมมูนิตี้ที่รวมเหล่าผู้นำ และนักธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก ตั้งเป้าขยายการจัดงานสัมมนาด้านความเป็นผู้นำสู่ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ Dragonfly Summit 2025 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 – 28 กันยายน 2568 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
”แพม ประนัปดา พรประภา“ ผู้ก่อตั้ง Dragonfly 360เปิดเผยว่า…“Dragonfly Summit มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ที่ผ่านมา Dragonfly Summit งานสัมมนาแห่งการพัฒนาผู้นำ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ที่สำคัญได้ส่งต่อพลังเชิงบวกให้กับคนทั่วโลกมาแล้วกว่าหลายพันคน แบ่งเป็น คนไทย 70 %และชาวต่างชาติ 30 % โดย 3 อันดับแรกของผู้ร่วมสัมมนามาจากประเทศสิงค์โปร์, มาเลเซีย และฮ่องกง ทั้งนี้ Dragonfly Summit ถือเป็นงานสัมมนาขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชียที่จะขับเคลื่อนตลาดท่องเที่ยว เชิงสุขภาพองค์รวมของไทย เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ตลอดจนนักธุรกิจและผู้นำในระดับเอเชีย ที่มีการใช้จ่ายสูง เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าขยายการจัดงานไปสู่ประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงมีแผนการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสำหรับ “ผู้นำ” เพื่อเทรนนิ่งให้กับองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย”
”วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา“ ผู้ร่วมก่อตั้ง Dragonfly 360 กล่าวว่า… “การเป็นผู้นำที่ดี ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้อย่างเดียว แต่จะต้องอาศัยพลังจากภายใน ประกอบด้วย ความเข้าใจ ความเห็นใจ รวมไปถึงความรัก ถึงจะสามารถก้าวไปเป็น “ผู้นำ” ที่พบเจอความสงบสุขได้อย่างแท้จริง Dragonfly Summit ถือเป็นพื้นที่ที่จะได้ปลดปล่อย ควบคู่กับการรับพลังงานดี ๆ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดียิ่งขึ้น สำหรับเป้าหมายสำคัญของ Dragonfly Summit คือ อยากให้คนที่มาร่วมงานได้ส่งต่อแนวคิดดี ๆ ที่ได้รับภายในงาน ให้กับคนในครอบครัว คนรอบข้าง แม้กระทั่งคนในที่ทำงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ เพราะจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการมี Mindset ที่ดีจะนำไปสู่แรงผลักดันให้หันมาพัฒนา และเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง”
”ซินดี้ สิรินยา บิชอพ“ ผู้ร่วมก่อตั้ง Dragonfly 360 กล่าวเสริมว่า… “Dragonfly Summit ไม่ใช่งานสัมมนาทั่วไป แต่คือปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ และการเฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงการเป็นผู้นำที่ดีในทุกองค์ประกอบ นี่คือโอกาสสำคัญที่ Dragonfly Summit จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะทำให้คุณค้นพบตัวเอง แล้วนำไปปรับใช้ให้ชีวิต ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งจะนำพาไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ”
ภายในงาน Dragonfly Summit 2025 ได้เชิญผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน อาทิ Yongey Mingyur Rinpoche พระอาจารย์ชาวทิเบตผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สืบสายธรรมระดับอาจารย์ (Master) แห่งสายกรรมกายู (Karma Kagyu) และญิงมะ (Nyingma), Gabrielle Bernstein ครูสอน Spiritual ชื่อดังและ นักเขียนหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ New York Times ได้รับการยกย่องจาก Oprah Winfrey ว่าเป็น “ผู้นำทาง ความคิดคนใหม่”, Matthew Walker นักเขียนหนังสือขายดีของ New York Times เรื่อง Why We Sleep, Mo Gawdat อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Google [X], ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์สุขภาพจิตอันดับ 1 “Slo Mo” และนักเขียนหนังสือขายดี 4 เล่ม รวมถึงหนังสือ “Solve for Happy”, Brenda Bence โค้ชผู้นำระดับ C-Suite Top 3 ของโลก, Brianna Wiest นักเขียนเจ้าของหนังสือขายดีระดับโลก
อาทิ 101 Essays That Will Change The Way You Think, Nick Santonastasso นักสร้างแรงบันดาลใจ และโค้ชด้านความคิดให้กับผู้นำทั้่วโลกที่ เกิดมาพร้อมกับ Hanhart Syndrome, Maejor Sound Healing & Frequency Producer นักดนตรีสายอาร์แอนด์บีที่ได้รับรางวัล แกรมมี่ มาก่อนซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและพลังการบำบัดด้วยเสียงดนตรี และ Snow Raven ศิลปิน นักจิตวิญญาณ และครู จาก Sakha-Yakutia เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ถ่ายทอด พลังบรรพบุรุษ ผ่านเสียงสู่เวทีระดับนานาชาติ
ขอเชิญชวนร่วมปลุกพลังในตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด! เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยั่งยืน ในงาน Dragonfly Summit 2025 งานสัมมนาด้านภาวะผู้นำ และสุขภาวะที่ทรงพลังที่สุดแห่งปี ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 – 28 กันยายน 2568 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
