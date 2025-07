ไอคอนคราฟต์ เผยเสน่ห์งานคราฟต์ไทยร่วมสมัย ผ่านแคมเปญ 'The Craft of Style' ชวนสัมผัสคุณค่างานคราฟต์จากทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568

พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด จัดแคมเปญพิเศษ “The Craft of Style” ชวนสัมผัสกับเสน่ห์อันงดงามและมากด้วยคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยที่เชื่อมโยงกับแฟชั่นร่วมสมัย ยกขบวนสินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องแต่งกาย กระเป๋า และเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือไทยมาให้ผู้รักงานคราฟต์และแฟชั่นได้ดื่มด่ำกับสุนทรียะแห่งการออกแบบที่หลอมรวมวัฒนธรรมเข้ากับความทันสมัยอย่างมีสไตล์ เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกช็อป พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะแคมเปญนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5ไอคอนสยามความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของงานช่างฝีมือไทย คือการนำเอกลักษณ์หัตถกรรมไทยผสมผสานเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่นที่สามารถสวมใส่และใช้งานได้จริง จนเกิดเป็นงานคราฟต์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ทำให้ภูมิปัญญาไทยยังคงอยู่และน่าใช้ในชีวิตประจำวัน ไอคอนคราฟต์จึงตั้งใจส่งเสริมและสนับสนุนแบรนด์ไทยที่หลอมรวมงานฝีมือท้องถิ่นและดีไซน์เข้าด้วยกัน โดยจัดแคมเปญ “The Craft of Style” ยกให้เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยที่เชื่อมโยงกับแฟชั่นร่วมสมัย เพื่อถ่ายทอดความประณีตของภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์ ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้หลงใหลในศิลปะ งานดีไซน์ และแฟชั่น รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจวัฒนธรรมไทยในมุมมองร่วมสมัย นักสะสม ผู้รักงานคราฟต์ไทย และผู้สนับสนุนงานคราฟต์ระดับพรีเมียม ได้ชื่นชมสินค้าไลฟ์สไตล์หลากหลายจากแบรนด์คราฟต์ไทย โดยรวบรวมสินค้าแฟชั่น, กระเป๋า และเครื่องประดับจากช่างฝีมือที่พัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่งาน Modern Craft มาให้เลือกซื้อมากมาย ตลอดจนจัด Pop-up Event เพื่อส่งเสริมหัตถศิลป์ร่วมสมัยและยกระดับสินค้าคุณภาพจากฝีมือคนไทย พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Thai Contemporary Craft ตัวจริงของไอคอนคราฟต์รวมหลากหลายสินค้าไลฟ์สไตล์จากหัตถกรรมไทยไว้ที่เดียว“The Craft of Style” นับเป็นแคมเปญที่รวมสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากเอกลักษณ์หัตถกรรมไทยมาให้เลือกชมเลือกช็อปมากที่สุด ตั้งแต่แฟชั่นผ้าฝ้ายที่ยกมาทั้งแบรนด์ KRAMKOON, HOMRAK, FAI NGERN FAI THONG, JETSADA STUDIO, STORI WARE, MANTRA, MAISON TAILUE, HATTRA,DETAIL, COLLECTOR PROJECT, MONSAIKUM, FEEL YOUTH, SUNTRE3, NATRADA COTTON, HOM STUDIO และยังมีงานผ้าปักมือจากแบรนด์ MARCHMAY, PURPLE’S ORN, JUTATIP, SIYADA, NINECHAIDEE, YANET THAI DESIGN, PAKAPAN.S รวมถึงแฟชั่นจากผ้าบาติกและผ้าปาเต๊ะแบรนด์ KAMONMANEE, PHATHOONGNOONGDAI, FRANK DE NARA, RUKBATIK, BATIK DE NARA และ DAHLA BATIKด้านแอกเซสซอรีจัดเต็มทั้งงานเครื่องทองที่ถ่ายทอดความเป็นไทย อย่างแบรนด์ LUCKTHAI, PUNNASARUN, GRUCHANGTHONG, SRITAVIE ตลอดจนงานเงินและโลหะ เช่น แบรนด์ GRAJANG, SJP SILVER, PONK SMITHI, AZTIQUE, V BY SRITAVIE, ต่อเงินต่อทอง, KARAT JEWEL, FLOW นอกจากนี้ยังมีงานหินมงคลนำโชค แบรนด์ BOW KANYA, NANIQUE, ZODIA, SUKSII, KINGKAEW, GLEAMWOOD งานฝีมืออัตลักษณ์ไทยจาก NADH, LA ORR, VASA JEWELRY, HATSAYA, WIDA JEWELRY, CHERKO, SIAM WATCH และงานตัดเย็บสุดประณีต อาทิ แบรนด์ KEAR STORY, BOONYARAT THAI CRAFT, MORADOK, ETHNICA BAZAAR, KORKOK, VASANA, E-NANG, JO’s BAG, RUXXY CRAFT, CHUN WOVEN, SUKKHOTHAI, LAY FAY, KANITA, KITH CRAFT, GUATE, PROUDPAA, ELEGANZA, SAKIRA, WISHULADA, MAMAWELL, MMYN, MOOKV และ SALETEสองงาน Pop-up Event น่าสนใจสำหรับสายคราฟต์ภายใต้แคมเปญนี้มีสองงานที่น่าสนใจ คืองาน “BUY THAI SAVE THAI” ซึ่งไอคอนคราฟต์ร่วมกับกลุ่ม Million Hands จัด Pop-up Market ชวนคนไทยช้อปแบรนด์ไทย เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยจากทั่วประเทศให้สามารถเดินหน้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ และต่อยอดธุรกิจให้ก้าวหน้า โดยรวมสินค้าแฟชั่นและงานคราฟต์น่าใช้จาก 35 แบรนด์ดีไซเนอร์ไทย มาให้คนไทยเลือกซื้อเลือกสนับสนุน อาทิ แบรนด์ SILKRADA, DOLCHANOK, MURA BATIK, ISARA, MUD MORE VALUE, SUNEE, RUKBATIK, NICHAPHAT DESIGN, THIDA COTTON, SIYADA, ผ้าฝ้ายก๋องแก้ว, BONO BRAND, RAYN, MONSAIKUM, HUG VILLAGES ART DESIGN, JUTATIP, PHASING HANDICRAFT, NITDA, NUT THAI SILK, MATHTARA, LOOM & DYE, NAKAE CRAFT, ECOPRINT BY KUNCHAN, DAHLA BATIK, MEEAOM CRAFTS, WAEPA BATIK, BA-NGO BATIK, ADEUNANBATIK, BF, TANYAPORN COTTON, VICTORY PLUS, BLUE LA MEE, BOONTHAM, CHANOK SILK และ NINECHAIDEE พร้อมกันนี้ยังรวมพลคนดัง อินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมรีวิวชวนช็อป และจัดกิจกรรมไลฟ์สดให้คนไทยทั่วประเทศกดตะกร้าอุดหนุนแบรนด์ไทยได้ผ่านหน้าจอ ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2568และที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งงานคือ “THINK WELLNESS THINK THAI HERB” ที่ไอคอนคราฟต์ จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) ร่วมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยร่วมสมัย เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ความโดดเด่นน่าสนใจนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแบบครบครัน ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท ใครสนใจสินค้าน่าใช้และของฝากจากสมุนไพรไทย มาเลือกช็อปได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามเดือนนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ ที่ซื้อสินค้าภายในไอคอนคราฟต์ ครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ นำใบเสร็จมาแลกรับถุงหอมไอคอนสยามได้ ฟรี! 1 ชิ้น มูลค่า 550 บาท (จำนวนจำกัด 200 รางวัล / ตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยามเชิญมาสัมผัสเสน่ห์แห่งงานหัตถกรรมไทยที่เชื่อมโยงกับแฟชั่นร่วมสมัย ผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องแต่งกาย กระเป๋า และเครื่องประดับที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์จากการรังสรรค์ของช่างฝีมือไทย กับแคมเปญ “The Craft of Style” ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONCRAFT