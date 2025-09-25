"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้!

HoYoverse เปิดตัว "Petit Planet" เกมจำลองชีวิตที่ผู้เล่นจะได้สร้างสรรค์จักรวาลในแบบของตัวเอง ค้นพบดวงดาวและผองเพื่อนมากมาย รวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้
ใน "Petit Planet" ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้ดูแลดาวเคราะห์ของตนเอง และค่อย ๆ ก่อตัวเป็นกาแล็กซีโดยการเชื่อมต่อกับดาวเคราะห์ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วท้องฟ้า การเดินทางเริ่มต้นที่ดาวเคราะห์ของผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งเพื่อนบ้านผู้แสนน่ารักสามารถเชื่อมต่อดาวเคราะห์บ้านเกิดของพวกเขาได้ เมื่อสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและดาวเคราะห์ต่าง ๆ เจริญเติบโต Luca พลังชีวิตแห่งดาวเคราะห์ จะหล่อหลอมดาวเคราะห์แต่ละดวงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและพลังงาน
Petit Planet เป็นเกมจำลองชีวิต นำเสนอชีวิตประจำวันด้วยกิจกรรมหลากหลายที่สนุกสนานแต่ผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช ตกปลา เดินเล่นริมชายหาด ขุดเหมือง ทำอาหาร และประดิษฐ์สิ่งของ ช่วงเวลาอันแสนสดใสของชีวิตยังเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นเก็บเกี่ยวพืชผลแปลกใหม่ ค้นพบระบบนิเวศที่หลากหลาย และพบปะกับเพื่อนบ้านสุดน่ารัก
นอกจากกิจกรรมประจำวันแล้ว Petit Planet ยังมีตัวเลือกที่ปรับแต่งได้เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น แต่งตัวละครด้วยชุดโปรด ออกแบบตกแต่งภายใน จัดพื้นที่กลางแจ้งด้วยเฟอร์นิเจอร์ตามธีม และ Luca ยังสามารถแปลงโฉมท้องฟ้า ทุ่งหญ้า และชายหาดให้กลายเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ได้อีกด้วย
กาแล็กซีส่องสว่างเจิดจรัสยิ่งขึ้นผ่านการเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านที่เดินทางมา ซึ่งแต่ละคนมีบุคลิก เรื่องราว และความฝันเป็นของตัวเอง เหล่าเพื่อนซี้แสนอบอุ่นเหล่านี้สามารถถูกเชิญให้มาตั้งรกรากได้ และมิตรภาพสามารถเติบโตผ่านบทสนทนาที่จริงใจ การแลกเปลี่ยนของขวัญที่ใส่ใจ และปฏิสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกสายสัมพันธ์มีความโดดเด่น เมื่อโลกเจริญรุ่งเรือง มิตรภาพบนโลกใบนี้ก็เช่นกัน Petit Planet ผสานการสร้างสัมพันธ์เข้ากับกิจกรรมประจำวัน เพื่อปลดล็อกความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เปลี่ยนการพบปะธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นความมหัศจรรย์แห่งจักรวาล
ถึงกระนั้น การเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นใน Petit Planet จะไม่จำกัดอยู่แค่ดาวเคราะห์ของคุณเอง ผู้เล่นสามารถขึ้นยานพาหนะคู่ใจพร้อมกับเพื่อนบ้านผู้คอยช่วยเหลือ เพื่อออกเดินทางสู่ Starsea Voyage ผจญภัยไปยังเกาะเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก ค้นพบสิ่งมีชีวิตหายาก ค้นพบสูตรอาหารลับ และสร้างมิตรภาพที่ไม่คาดคิดทั่วกาแล็กซี นอกเหนือจากการสำรวจแล้ว ยังมี Galactic Bazaar ศูนย์กลางทางสังคมที่คึกคักอยู่เสมอ การสนทนาระหว่างจิบกาแฟ งานเทศกาลที่นำพาความสุขสู่ท้องฟ้า และมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นกับผู้เล่นคนอื่น ๆ เปลี่ยนช่วงเวลาอันสั้นให้กลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
Petit Planet นำเสนอภาพกราฟิก 3 มิติแบบการ์ตูนและสไตล์เฉพาะตัว นับเป็นก้าวแรกของ HoYoverse สู่เกมแนวจำลองชีวิต Petit Planet ได้รับการยืนยันแล้วว่ารองรับทั้งบนพีซีและมือถือ และกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพิ่มเติม Petit Planet ยังสำรวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมของการเล่นเกมแบบโซเชียลและแบบผู้เล่นหลายคน การทดสอบ Closed Beta Coziness Test เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผ่านทางเว็บไซต์ planet.hoyoverse.comสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @PetitPlanetGame บน X หรือ @PetitPlanetGame บน Facebook
