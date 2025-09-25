xs
xsm
sm
md
lg

"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



HoYoverse เปิดตัว "Petit Planet" เกมจำลองชีวิตที่ผู้เล่นจะได้สร้างสรรค์จักรวาลในแบบของตัวเอง ค้นพบดวงดาวและผองเพื่อนมากมาย รวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้


ใน "Petit Planet" ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้ดูแลดาวเคราะห์ของตนเอง และค่อย ๆ ก่อตัวเป็นกาแล็กซีโดยการเชื่อมต่อกับดาวเคราะห์ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วท้องฟ้า การเดินทางเริ่มต้นที่ดาวเคราะห์ของผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งเพื่อนบ้านผู้แสนน่ารักสามารถเชื่อมต่อดาวเคราะห์บ้านเกิดของพวกเขาได้ เมื่อสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและดาวเคราะห์ต่าง ๆ เจริญเติบโต Luca พลังชีวิตแห่งดาวเคราะห์ จะหล่อหลอมดาวเคราะห์แต่ละดวงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและพลังงาน


Petit Planet เป็นเกมจำลองชีวิต นำเสนอชีวิตประจำวันด้วยกิจกรรมหลากหลายที่สนุกสนานแต่ผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช ตกปลา เดินเล่นริมชายหาด ขุดเหมือง ทำอาหาร และประดิษฐ์สิ่งของ ช่วงเวลาอันแสนสดใสของชีวิตยังเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นเก็บเกี่ยวพืชผลแปลกใหม่ ค้นพบระบบนิเวศที่หลากหลาย และพบปะกับเพื่อนบ้านสุดน่ารัก


นอกจากกิจกรรมประจำวันแล้ว Petit Planet ยังมีตัวเลือกที่ปรับแต่งได้เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น แต่งตัวละครด้วยชุดโปรด ออกแบบตกแต่งภายใน จัดพื้นที่กลางแจ้งด้วยเฟอร์นิเจอร์ตามธีม และ Luca ยังสามารถแปลงโฉมท้องฟ้า ทุ่งหญ้า และชายหาดให้กลายเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ได้อีกด้วย


กาแล็กซีส่องสว่างเจิดจรัสยิ่งขึ้นผ่านการเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านที่เดินทางมา ซึ่งแต่ละคนมีบุคลิก เรื่องราว และความฝันเป็นของตัวเอง เหล่าเพื่อนซี้แสนอบอุ่นเหล่านี้สามารถถูกเชิญให้มาตั้งรกรากได้ และมิตรภาพสามารถเติบโตผ่านบทสนทนาที่จริงใจ การแลกเปลี่ยนของขวัญที่ใส่ใจ และปฏิสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกสายสัมพันธ์มีความโดดเด่น เมื่อโลกเจริญรุ่งเรือง มิตรภาพบนโลกใบนี้ก็เช่นกัน Petit Planet ผสานการสร้างสัมพันธ์เข้ากับกิจกรรมประจำวัน เพื่อปลดล็อกความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เปลี่ยนการพบปะธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นความมหัศจรรย์แห่งจักรวาล


ถึงกระนั้น การเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นใน Petit Planet จะไม่จำกัดอยู่แค่ดาวเคราะห์ของคุณเอง ผู้เล่นสามารถขึ้นยานพาหนะคู่ใจพร้อมกับเพื่อนบ้านผู้คอยช่วยเหลือ เพื่อออกเดินทางสู่ Starsea Voyage ผจญภัยไปยังเกาะเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก ค้นพบสิ่งมีชีวิตหายาก ค้นพบสูตรอาหารลับ และสร้างมิตรภาพที่ไม่คาดคิดทั่วกาแล็กซี นอกเหนือจากการสำรวจแล้ว ยังมี Galactic Bazaar ศูนย์กลางทางสังคมที่คึกคักอยู่เสมอ การสนทนาระหว่างจิบกาแฟ งานเทศกาลที่นำพาความสุขสู่ท้องฟ้า และมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นกับผู้เล่นคนอื่น ๆ เปลี่ยนช่วงเวลาอันสั้นให้กลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืน


Petit Planet นำเสนอภาพกราฟิก 3 มิติแบบการ์ตูนและสไตล์เฉพาะตัว นับเป็นก้าวแรกของ HoYoverse สู่เกมแนวจำลองชีวิต Petit Planet ได้รับการยืนยันแล้วว่ารองรับทั้งบนพีซีและมือถือ และกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพิ่มเติม Petit Planet ยังสำรวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมของการเล่นเกมแบบโซเชียลและแบบผู้เล่นหลายคน การทดสอบ Closed Beta Coziness Test เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผ่านทางเว็บไซต์ planet.hoyoverse.comสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @PetitPlanetGame บน X หรือ @PetitPlanetGame บน Facebook

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้!
"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้!
"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้!
"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้!
"Petit Planet" เกมจำลองชีวิตจาก HoYoverse เปิดลงทะเบียน Closed Beta แล้ววันนี้!
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น