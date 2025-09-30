“Blue by Alain Ducasse x Baan Tepa 4-Hands Dinner” ค่ำคืนแห่งศิลปะบนจานอาหาร ที่หลอมรวมความเป็นมิชลินสตาร์ระดับโลก

Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่งระดับหนึ่งดาวมิชลิน เปิดมิติใหม่ด้านรสชาติ นำเสนอมื้ออาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Blue by Alain Ducasse x Baan Tepa 4-Hands Dinner” จากการร่วมมือของสองสุดยอดเชฟระดับโลก เชฟอีเวนส์ โลเปซ (Evens Lopez) Executive Chef แห่ง Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่งรางวัลมิชลิน 1 ดาว 5 ปีซ้อน และ เชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ เจ้าของร้านอาหาร “บ้านเทพา” ร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลิน 2 ดาว ผู้คว้ารางวัล Asia's Best Female Chef 2025 จาก Asia's 50 Best Restaurant ปีล่าสุด ที่จะร่วมกันรังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษ ให้ได้สัมผัสรสชาติอาหารชั้นเลิศได้ลิ้มลอง ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 ณ ร้าน Blue by Alain Ducasse ชั้น 1 ไอคอนสยาม
“Blue by Alain Ducasse x Baan Tepa 4-Hands Dinner” การพบกันของสองสุดยอดเชฟระดับโลกที่จะร่วมกันนำสองวัฒนธรรมด้านอาหารมาผสมผสาน ระหว่างอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยและอาหารไทยจากวัตถุดิบท้องถิ่น โดยแขกผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้สัมผัสค่ำคืนแห่งรสชาติและแรงบันดาลใจ ผ่านเมนูอาหาร 6 คอร์ส ที่เชฟทั้งสองท่านร่วมกันออกแบบและรังสรรค์ขึ้นเฉพาะค่ำคืนพิเศษนี้เท่านั้น โดยเน้นการผสานวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาการปรุงแบบไทยของเชฟตาม เข้ากับศาสตร์การปรุงอาหารอันละเมียดละไมแบบฝรั่งเศสของเชฟ อีเวนส์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนจากการบรรจบกันของรสชาติที่แตกต่าง แต่ลงตัวอย่างกลมกล่อม
เชฟอีเวนส์ โลเปซ เชฟชาวเปรูผู้มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ระดับโลก ที่สั่งสมความเชี่ยวชาญจากร้านอาหารระดับมิชลินสองและสามดาวชื่อดังมามากมายในหลากหลายประเทศ ทั้งในอิตาลี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และลอนดอน รวมถึงที่ Le Louis XV – Alain Ducasse ในโมนาโก ก่อนมารับหน้าที่เป็น Executive Chef ให้กับ Blue by Alain Ducasse (บลู บาย อลัง ดูคาส) ร้านอาหารฝรั่งเศสไฟน์ไดนิ่งร่วมสมัย รางวัลมิชลิน 1 ดาว 5 ปีซ้อน ณ ไอคอนสยาม โดยมีความโดดเด่นในการผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคนิคความประณีตในแบบฉบับฝรั่งเศส และยังมีความหลงใหลในวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
ด้าน เชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ เชฟหญิงไทยมากความสามารถ ที่คว้ารางวัล Asia's Best Female Chef 2025 จาก Asia's 50 Best Restaurant ปีล่าสุดมาครอง และเป็นเจ้าของร้านอาหาร “บ้านเทพา” ร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลิน 2 ดาว ซึ่งนอกเหนือจากรสชาติที่ใครได้ชิมเป็นต้องชม ยังมีจุดเด่นในการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและหลักการ Farm to Table เน้นการคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลจากเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ รวมถึงเลือกใช้สมุนไพรปลูกเองจากสวนหลังบ้าน มารังสรรค์ปรุงรสอย่างพิถีพิถัน นำเสนอเป็นอาหารไทยร่วมสมัย ที่ยอดเยี่ยมทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น รส และสัมผัส ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นในบ้านเก่าหลังงาม
ด้วยความสามารถของสองเชฟระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่นักชิมและผู้หลงใหลในรสชาติไม่ควรพลาด สำหรับเมนูอาหาร 6 คอร์ส ราคา 9,900++ บาท และยังสามารถจับคู่ไวน์กับมื้ออาหาร (Wine Pairing) 6 แก้ว ในราคา 5,900++ บาท ผู้สนใจลิ้มลองรสชาติอันเหนือความคาดหมายกับประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษ “Blue by Alain Ducasse x Baan Tepa 4-Hands Dinner” สามารถสำรองที่นั่งได้ที่: https://bit.ly/427OCqB อีเมล reservations@blue-alainducasse.com หรือ โทร +66(0)6-5731-2346 แล้วมาเปิดมิติใหม่ด้านรสชาติ เพลิดเพลินกับมื้อพิเศษด้วยกัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง Facbook: Blue by Alain Ducasse และ Facebook: ICONSIAM