3 เชฟชื่อดังดาวมิชลินจากสิงคโปร์ ร่วมปลุกปั้นขนมไหว้พระจันทร์ Kyo Roll En

ส่งตรงความอร่อยจากสิงคโปร์สู่เมืองไทย โดยนำสุดยอด 3 เชฟเชื้อสายจีนระดับมิชลินจากประเทศสิงคโปร์ นำโดย เชฟ Jason Tan จาก Euphoria ร้านอาหารฝรั่งเศส 1 ดาวมิชลิน ที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ติดอันดับ Asia’s 50 Best Restaurants 10 ปีซ้อน เชฟ Zor Tan จาก Born ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส – จีน 1 ดาวมิชลิน ที่ผสมผสานกรรมวิธีแบบฝรั่งเศสสมัยใหม่ เข้ากับวัตถุดิบอาหารแบบจีน โด่งดังและจองยากที่สุดในสิงคโปร์ในเวลานี้ และเชฟ LG Han จาก Labyrinth ผู้นำพาอาหารสัญชาติสิงคโปร์ไปคว้า 1 ดาวมิชลิน รวมทั้งยังโด่งดังจากรายการบน Netflix จับมือ Collab กับ เชฟเดช คิ้วคชา จาก Kyo Roll En เชฟขนมหวานคนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลระดับโลก Best Pastry Chef จาก La Liste ประเทศฝรั่งเศส และล่าสุดในปีนี้กับรางวัลเชฟขนมหวานยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จาก Asia’s 50 Best Restaurants 2025
โดยเชฟเดช คิ้วคชา เชฟใหญ่แห่ง Kyo Roll En กล่าวว่า “เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ ได้ร่วมกับ 3 เชฟระดับมิชลินจากสิงคโปร์ สำหรับ Signature ของ Kyo Roll En คือ Yuzu Lava ที่ได้รับความนิยมมากเป็นเวลานานถึง 7 ปี ตั้งแต่เราทำขนมไหว้พระจันทร์มา ส่วนตัวนั้นผมเคยเรียนอยู่สิงคโปร์ประมาณ 10 กว่าปี ถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 2 ของผมเลยก็ว่าได้ และเราได้เชิญ 3 เชฟที่ดังที่สุดจากสิงคโปร์ เป็นเชฟที่ได้รางวัลทั้งมิชลินและติดอันดับร้านอาหารท็อปๆ ในเอเชียทั้ง 3 ร้าน และยังเป็นครั้งแรกของเชฟทั้ง 3 ท่านที่ทำขนมไหว้พระจันทร์ น่าภาคภูมิใจที่เขาเลือกทำขนมไหว้พระจันทร์เป็นครั้งแรกร่วมกับเราเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะครับ”
เชฟ Jason Tan (เจสัน ตัน) จาก Euphoria ร้านอาหารฝรั่งเศส 1 ดาวมิชลิน ในสไตล์ Gastro-Botanica เน้นใช้พืชผักในการปรุงซอสฝรั่งเศส กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำขนมไหว้พระจันทร์ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาร่วมงานกับ Kyo Roll En จริงๆแล้วผมเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้ เพราะมาเมืองไทยทุกครั้งต้องไปทาน สำหรับรสชาติที่ผมออกแบบครั้งนี้ คือ รส Kaya Toast เพราะคนไทยเวลามาสิงคโปร์ทุกคนจะต้องหา Kaya Toast หรือขนมปังไส้สังขยาประจำชาติของสิงคโปร์ทาน และที่ร้านอาหารของผม ตั้งแต่แรกที่เปิดร้านก็ได้ทำ Dessert จาน Signature ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Kaya Toast เช่นกัน”
เชฟ Zor Tan (ซอร์ ตัน) จาก Born ร้านอาหาร fine dining 1 ดาวมิชลิน สไตล์ฝรั่งเศส - จีน ผสมผสานอาหารตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน อย่างมีเอกลักษณ์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเชฟเดชในครั้งนี้ครับ เพราะเรารู้จักกันมากว่า 13 ปี ตั้งแต่สมัยผมเป็นเชฟร้าน 2 ดาวมิชลิน Andre สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่ผมออกแบบผมดึงวัตถุดิบมันหวาน Satsuma Imo จากเกาะคิวชู ซึ่งเป็น Signature ของ Kyo Roll En มา Infuse ด้วยชาจีนอู่หลง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการทำขนม Oolong Tea ที่ร้าน Born ขณะนี้”
ด้านเชฟ LG Han (แอลจี ฮาน) จาก Labyrinth ร้านอาหารแห่งแรกของโลกที่นำพาอาหารสัญชาติสิงคโปร์ไปคว้า 1 ดาวมิชลิน และอันดับที่ 37 ของเอเชียจาก Asia’s 50 Best Restaurants 2025 กล่าวว่า “ก่อนที่จะเริ่มโปรเจคนี้ ผมได้มาสำรวจว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมอาหารอะไรที่คล้ายคลึงกันกับสิงคโปร์บ้าง จึงพบว่าที่ไทย ร้านอาหารจีนแต้จิ๋ว นิยมเสิร์ฟของหวาน ‘โอนีแปะก๊วย’ ซึ่งที่สิงคโปร์ก็เช่นกัน และยังเป็นของหวานที่ผมกับภรรยาชอบมากๆ โดยเฉพาะเห็นว่าช่วงนี้ผู้บริโภค นิยมทานเมนูที่ทำจากเผือก ซึ่งดีต่อสุขภาพ ผมจึงนำมาดัดแปลงเป็นขนมไหว้พระจันทร์”
ขนมไหว้พระจันทร์ ‘รวมดารา’ 3 ดาวมิชลิน ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความทรงจำและวัฒนธรรมอาหาร ความอร่อย ในแบบฉบับ ไทย - จีน - ญี่ปุ่น – สิงคโปร์ กับ 4 รสชาติพิเศษ :
Kaya Toast (คายา โทสต์) จากร้าน Euphoria - แรงบันดาลใจจากขนมประจำชาติสิงคโปร์ "Kaya Toast" ขนมปังไส้สังขยา พร้อม Peanut Butter รสเค็มนิดๆ
Sweet Potato-Oolong Tea (มันหวาน-อู่หลง) จากร้าน Born - มันหวานญี่ปุ่น เติมความหอมด้วยชาจีนอู่หลงที่ดัดแปลงมาจาก "Signature Dessert"
'Orh Nee' (Taro) จากร้าน Labyrinth ของหวานขึ้นชื่อของชาวจีน ทำจากเผือกกวน ‘โอนีแปะก๊วย’ พร้อมโกจิเบอร์รี่
Yuzu Lava จากร้าน Kyo Roll En รสยอดนิยมตลอดกาล…ส้ม "ยูซุ" ขึ้นชื่อจากญี่ปุ่น มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ อร่อยยิ่งขึ้น เมื่อทานแบบอุ่นร้อนๆ ให้สัมผัสไหลเยิ้มแบบลาวา
มาในราคากล่องละ 1,688 บาท บรรจุในกล่องกระเป๋าหูหิ้วทรงไม้ไผ่ หุ้มผ้า ‘Batik’ (ผ้าปาเต๊ะ) ผ้าทอลวดลายประจำชาติสิงคโปร์ เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและมิตรภาพที่ดี เพิ่มความหรูหราด้วยลายฉลุกรอบภาพบันทึกเรื่องราวเทศกาลไหว้พระจันทร์บนกล่อง ด้านในบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 4 รสชาติ รสชาติละ 2 ชิ้น ฟรี! Yuzu Sencha เกรด Premium จากเกียวโต ‘blend’ กับเปลือกส้ม ‘ยูซุ’ เพิ่มอรรถรสในการรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ได้ดีเยี่ยม
สั่งจองได้แล้ววันนี้!! ‘Mooncake รวมดาราเชฟมิชลิน’...เปิดรับจองผ่านเว็บไซต์ www.kyorollen.com/order แล้ววันนี้ รับสินค้าตั้งแต่ 25 ส.ค. - 12 ต.ค. 68 ที่ Kyo Roll En ทุกสาขา หรือใช้บริการจัดส่งได้ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line : @kyorollen หรือโทร. 062-2264555