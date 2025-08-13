เครือดุสิต เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ ธีม “Heritage Bloom Collection”

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทั่วประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2568 ด้วยการเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ในธีม Heritage Bloom Collection – ชุดของขวัญสุดประณีตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ วัฒนธรรม และความสง่างามเหนือกาลเวลา สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แฟล็กชิพในตำนานที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างสง่างามเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา หลังจากการปรับโฉมครั้งสำคัญ
ภายใต้ธีม Heritage Bloom ขนมไหว้พระจันทร์ประจำปีนี้ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน พร้อมบรรจุในกล่องของขวัญดีไซน์งดงามที่ผสมผสานลวดลายคลาสสิกเข้ากับกลิ่นอายร่วมสมัยได้อย่างลงตัว สะท้อนถึงการเฉลิมฉลองประเพณีอันล้ำค่า พร้อมสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่และสายใยแห่งความผูกพันในช่วงเทศกาลแห่งความสุข
องค์ประกอบการออกแบบทั้งสามประการที่โดดเด่น ได้ถ่ายทอดความงดงามเหนือระดับของบรรจุภัณฑ์คอลเลกชันนี้อย่างลงตัว
จุดเด่นแรกคือ ลวดลาย “เส้นสินเทา” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิลปะไทยดั้งเดิม ใช้เป็นโครงร่างนำทางในขั้นตอนเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อถึงโครงสร้าง ความตั้งใจ และความสมดุล โดยลวดลายนี้ยังปรากฏอยู่บนฉากไม้ของล็อบบี้โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแบรนด์ดุสิตอีกด้วย
อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สะท้อนความงดงามของกล่องขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ คือ “ดอกแมกโนเลีย” ที่ถูกวาดขึ้นอย่างอ่อนช้อยในสไตล์ศิลปะเอเชีย ดอกไม้ชนิดนี้มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมจีน สื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสูงส่ง และความมุ่งมั่น ด้วยคุณลักษณะของการเป็นพันธุ์ไม้ดอกเก่าแก่ที่มักผลิบานในช่วงต้นปี ดอกแมกโนเลียจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความรุ่งเรือง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเทศกาลไหว้พระจันทร์ได้อย่างลงตัว
เสริมความวิจิตรของดีไซน์ด้วย “ลวดลายกรอบจีน” ที่ประดับประดาอย่างประณีตบนตัวกล่อง ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยและจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนและทรงคุณค่า
รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญจากดุสิต คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้นำเสนอ 6 รสชาติสุดละเมียดละไม ได้แก่ ทุเรียน โหงวยิ้ง เม็ดบัว คัสตาร์ด พร้อมสองรสชาติใหม่ล่าสุด ยูสุ และทีรามิสุ ที่ผสานรสชาติความคลาสสิกและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
ขนมไหว้พระจันทร์มีจำหน่ายจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตที่ร่วมรายการทั่วประเทศไทย อาทิ ดุสิตธานี กรุงเทพฯ, ดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเพทฯ, ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และบ้านดุสิตธานี
รวมถึงจุดจำหน่ายพิเศษตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ได้แก่ สยามพารากอน ดิเอ็มโพเรียม เซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลชิดลม
ในราคากล่องละ 989 บาทสุทธิ (บรรจุ 6 ชิ้น ขนาด 80 กรัมต่อชิ้น)
สมาชิก Dusit Gold รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10% ในทุกการสั่งซื้อ
สำหรับการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อคุณปิยะพงษ์ ทางอีเมล piyapong.mp@dusit.com หรือโทร. +66 95 727 7144
