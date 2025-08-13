เสริมมงคล คอลเลกชัน "ขนมไหว้พระจันทร์" 4 รสชาติพิเศษ ณ MOTT 32 BANGKOK

จากพุทราจีนสู่ทุเรียนไทย: MOTT 32 BANGKOK เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ พร้อมรสชาติใหม่ประจำปี 2568 พบกับ 4 รสชาติพิเศษ ที่ผสานวัฒนธรรมล้ำค่ากับความคิดสร้างสรรค์ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ได้อย่างกลมกล่อม สั่งซื้อและเริ่มรับของได้ตั้งแต่ 6 ส.ค. - 6 ต.ค. 68
Mott 32 กรุงเทพฯ ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นกวางตุ้งในโรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon ขอแนะนำคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยใช้วัตถุดิบชั้นเลิศ ผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Mott 32 ได้อย่างลงตัว โดยขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ประกอบด้วยสามรสชาติสูตรต้นตำรับและอีกหนึ่งรสชาตืใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้
เริ่มต้นด้วย ขนมไหว้พระจันทร์รสมะม่วงมะพร้าวอัลมอนด์ (Mango & Coconut Almond) ที่ได้แรงบันดาลใจจากเมนูของหวานยอดนิยมอย่าง “มะม่วงมะพร้าวม้วน" ของทางร้าน ให้รสชาติสดชื่นตัดกับความหวานได้อย่างกลมกล่อม ด้วยวัตุดิบจากมะม่วงฉ่ำ มะพร้าวเนียน และอัลมอนด์หอมมัน ให้ความหอมหวานในสไตล์โมเดิร์นที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mott 32
ขนมไหว้พระจันทร์รสหอมหมื่นลี้เก๋ากี้ (Osmanthus & Goji Berry) ที่มีกลิ่นหอมละมุน ให้ความรู้สึกละเมียดละไม โดยมีวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมในอาหารและสมุนไพรจีนมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ตามมาด้วยขนมไหว้พระจันทร์รสพุทราจีนไข่เค็ม (Jujube) ที่ใช้พุทราแดงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งคั่ง เป็นวัตถุดิบหลักที่ให้รสชาติหวานละมุนจากธรรมชาติ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ
สำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้ พบกับขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ล่าสุดอย่างรสทุเรียนและไข่แดงเค็ม (Durian with Salted Egg Yolk) เป็นการผสมผสานของวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างทุเรียนหมอนทองรสชาติเยี่ยมจากจันทบุรี และไข่เค็ม รสชาติเข้มข้น หอมละมุน ให้ความสมดุลทั้งรสเค็มและหวาน สมกับเป็นราชาแห่งผลไม้แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี
สามารถสั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์ได้ตั้งแต่วันนี้ และเริ่มรับของได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึง 6 ตุลาคม 2568 ที่ร้าน Mott 32 กรุงเทพฯ ชั้น 2 ของโรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon ในราคาชิ้นละ 350 บาทสุทธิ และเซตกล่องของขวัญ 4 ชิ้น ราคา 1,588 บาทสุทธิ (ราคาพิเศษ Early Bird เพียง 1,288 บาทสุทธิ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมเท่านั้น) โดยสั่งซื้อผ่านอีเมล์ reservations@mott32bangkok.com หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียล @Mott32Bangkok
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline