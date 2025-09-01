ร้านอาหารคำหอมคว้า เชฟหนึ่งดาวมิชลิน ร่วมรังสรรค์คอร์สตำรับไทย - ฝรั่งเศส

ร้านอาหารคำหอม โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ นำเสนอสองสุดยอดเชฟ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การทำอาหารจากสองวัฒนธรรม โดยเชฟเอียน กิตติชัย จะโคจรมาพบกับเชฟมิชลินสตาร์ เอร์เว โรดริเกซ จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อรังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทุกจานจะหลอมรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ ของอาหารฝรั่งเศสและอาหารไทยเข้าไว้ด้วยกันในเดือนกันยายนนี้
โดยใน 2025 Edition Four Hands Culinary Experience ของร้านอาหารคำหอมครั้งนี้ ยังเป็นการนำเสนอเทคนิคการปรุงอาหารฝรั่งเศสอันล้ำสมัยสไตล์เชฟเอร์เว มาผสมผสานรสชาติอาหารตำรับไทยอันเลื่องชื่อจากเชฟเอียน สอดผสานรสชาติจากสองวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันเยี่ยมยอดที่ทุกท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม
เกี่ยวกับเชฟเอร์เว โรดริเกซ นับเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว โดยเพียงระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเปิดร้าน MaSa ในเมืองบูโลญ-บียงกูร์ (Boulogne-Billancourt) เขาก็สามารถคว้าดาวมิชลินมาครอง นั่นแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญกอปรกับทักษะการทำอาหารด้วยเทคนิคอันล้ำสมัยและการผสานรสชาติอันยอดเยี่ยม เชฟเอร์เว เริ่มต้นเริ่มต้นเส้นทางเชฟจากแคว้นเบอร์กันดีของฝรั่งเศส หลังจากนั้น เชฟได้ย้ายมายังประเทศเวียดนามเพื่อเสาะแสวงหารสชาติอันแปลกใหม่ และเสน่ห์แห่งอาหารท้องถิ่นที่ต่างจากโซนยุโรป นอกจากนั้นเชฟเอร์เว ยังได้ใช้เทคนิคอันสร้างสรรค์ ปรับแต่งส่วนผสมและวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม ผสมผสานความโดดเด่นผ่านเนื้อสัมผัส สีสัน และรสชาติ ในทุกจานอาหารสู่ลูกค้าจากทั่วโลกที่ได้มาลิ้มลอง
โดยเมนู 7 และ 9 คอร์ส ที่สองเชฟจะได้นำเสนอในครั้งนี้ อาทิเช่น Blue Crab with salicorne and tofu marshmallows จากเชฟเอร์เว ที่จับคู่กับ เรไรหน้ากั้งกระดาน เป็นแป้งเส้นสดแบบดั้งเดิมที่เสิร์ฟมาพร้อมกั้งกระดาน และครีมกะทิเข้มข้น จากเชฟเอียนอีกทั้งจานไฮไลท์ อย่าง อกเป็ดย่างสไตล์อีสานจากเชฟเอียน ที่เสิร์ฟพร้อมแจ่วลูกหม่อนและสลัดผลไม้ไทยรสเผ็ด ตามด้วยเนื้อวากิว "Leaf to Leaf à La Bourguignonne" ของเชฟเอร์เว เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่ง Boulangère รสเผ็ดและมะพร้าว ปิดท้ายด้วยช็อกโกแลต Glenmorangie ซิกเนเจอร์ของเชฟเอร์เว ที่มีมูสช็อกโกแลตรมควัน ยูคาลิปตัส และไอศกรีมวิสกี้
เชฟเอียน กิตติชัย กล่าวว่า “การได้ร่วมงานกับเชฟเอร์เว ทำให้เราค้นพบว่าความแม่นยำทุกขั้นตอนในการทำอาหารของฝรั่งเศสช่วยทำให้เราได้เห็นกระจ่างในความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในอาหารไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราไม่ได้แค่ผสมผสานสูตรอาหาร แต่เรากำลังสร้างการสนทนาในปรัชญาการทำอาหารของทั้งสองวัฒนธรรมที่เคารพเกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้ง ผ่านส่วนผสมและเทคนิคอันเยี่ยมยอดอีกด้วย”
2025 Edition Four Hands Culinary Experience: Chef Hervé Rodriguez & Chef Ian Kittichai ในวันจันทร์ที่ 8 – วันพุธที่ 10 กันยายน 2568 นี้ ให้บริการเวลา 18.30 น.- 22.00 น. โดยเมนู 7 คอร์ส ราคา 5,200++ บาท ต่อท่าน และ 9 คอร์ส ราคา 5,800++ บาท ต่อท่าน (*มีตัวเลือกไวน์แพริ่งให้เลือก) สมาชิก Accor Plus รับส่วนลด 20%, สมาชิก ALL Accor Live Limitless รับคะแนนสะสม Dining Rewards Points
สำรองที่นั่ง ผ่านเว็บไซต์ www.khumhomrestaurant.com หรือ โทร 02 666 3311