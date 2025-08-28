“ซอสภูเขาทอง” เฟ้นหาเชฟตัวจิ๋วสู่อาณาจักร “SauceTopia” ปลุกจินตนาการ Gen Alpha สร้างสรรค์เมนูสุดครีเอทีฟเสิร์ฟความอร่อย

แบรนด์ “ซอสภูเขาทอง” ซอสคู่ใจเชฟตัวน้อย ชวนตกหลุมรักและสนุกไปกับการทำอาหาร เปิดโลกจินตนาการสู่ดินแดน “SauceTopia” by ซอสภูเขาทอง พร้อมค้นหาสุดยอดเชฟ “SauceTopia Junior Contest” เวทีให้เยาวชนอายุ 6-12 ปีทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารสุดครีเอทีฟโดยใช้ซอสภูเขาทองฝาเหลืองเป็นส่วนประกอบหลัก ชิงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) และโอกาสเข้าร่วมเวิร์คชอปพิเศษกับเชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล
คุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SauceTopia คือ ดินแดนแห่งจินตนาการที่ซอสภูเขาทองตั้งใจให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กๆ ที่รักการทำอาหารได้ทดลอง คิดค้น และสนุกไปกับการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง โดยเราเชื่อว่ารอยยิ้มหลังได้ชิมอาหารจานพิเศษจากฝีมือเชฟตัวน้อยทุกคนล้วนเป็นรางวัลที่มีคุณค่ากว่ารางวัลไหนๆ”
“ทุกวันนี้ผู้คนใช้ชีวิตเร่งรีบ เวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวจึงมีค่ามาก การทำอาหารเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะ กระบวนการคิด ไม่ใช่เพียงการรับรู้ถึงรสชาติแต่เป็นการเปิดโสตสัมผัสทั้ง 5 ไปจนถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว SauceTopia จึงเป็นพื้นที่ที่เราอยากมอบให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า” คุณวรัญญา กล่าว
วิธีร่วมสนุก “SauceTopia Junior Contest” ซอสเด็ด เปลี่ยนเด็กเป็นเชฟ
1.เยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี คิดค้นเมนูสุดครีเอทีฟโดยใช้ซอสภูเขาทองเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงหรือเพิ่มรสชาติอาหาร
2.ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โชว์ไอเดีย ขั้นตอนและความสนุกในการทำอาหาร
3.โพสต์คลิปลงบน Facebook (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมใส่แฮชแท็ก #SauceTopiaJuniorByซอสภูเขาทอง #ซอสเด็ดเปลี่ยนเด็กเป็นเชฟ
4.ส่งหลักฐานการโพสต์ พร้อมแนบใบเสร็จการซื้อผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง สูตรใดขนาดใดก็ได้ (ต้องมีซอสปรุงรสฝาเหลือง ตราภูเขาทอง อย่างน้อย 1 ขวด) มาที่ LINE Official Account @GoldenMountain1954
คุณวรัญญา กล่าวอีกว่า “น้องๆ เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมนอกจากได้ภูมิใจกับเมนูที่รังสรรค์ขึ้น คลิปวิดีโอบอกเล่าการทำอาหารยังส่งต่อแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนอื่นให้กล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้การเลือกวัตถุดิบที่ดีตั้งแต่ต้น อย่างเช่นซอสภูเขาทองฝาเหลือง โดดเด่นด้วยส่วนประกอบถั่วเหลืองสูงถึง 88% ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ไม่ใส่สารกันเสีย ไม่เติมผงชูรส ไม่เจือสี และปราศจากกลูเตน เด็กและผู้ใหญ่รับประทานได้ นับเป็นเคล็ดลับคู่หูรสชาติกลมกล่อมในทุกเมนู”
โดยผู้เข้ารอบ 25 คนสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ร่วมเวิร์คชอปสุดพิเศษกับเชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เพื่อเสริมทักษะและมอบแรงบันดาลใจด้านการทำอาหาร
กิจกรรมประกวดครั้งนี้มอบรางวัลให้กับ 3 สุดยอดเชฟรุ่นจิ๋ว ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด*
ใครจะเป็นสุดยอดเชฟตัวจิ๋วคนแรกในดินแดน SauceTopia แห่งนี้ มาร่วมเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นเมนูแสนอร่อยกับซอสภูเขาทองฝาเหลือง ตัวช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการทำอาหาร รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 21 กันยายน 2568 สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ซอสภูเขาทอง by Thaitheparos
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 คลิป และผลงานที่ได้รับรางวัลรวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) โดยสามารถนำไปเผยแพร่และใช้งานได้