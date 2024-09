“เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต” ชวนเปิดประสบการณ์สู่เชฟมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร 5 หลักสูตรระยะยาว ต้อนรับเทอมตุลาคมนี้

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit Culinary Arts School) ชวนสัมผัส ประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะการประกอบอาหารในห้องเรียนใจกลางกรุงเทพฯ กับหลักสูตรระดับเวิลด์คลาสที่จะช่วยพัฒนา ทักษะและเทคนิคการประกอบอาหารของคุณให้ก้าวสู่การเป็นเชฟมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วยหลักสูตรระยะยาว ที่เปิดรับสมัคร นักเรียนเทอมตุลาคมนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายนนี้ เริ่มเรียน 4 ตุลาคมนี้ รีบสมัครด่วนก่อนเต็ม!ต้อนรับเทอมใหม่ด้วย 5 หลักสูตรที่จะช่วยจุดประกายและพัฒนาทักษะการทำอาหารของคุณ ได้แก่:1.หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®): หลักสูตรระดับเวิลด์คลาสที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกของ เลอ กอร์ดอง เบลอ มากว่า 129 ปี เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะและเทคนิคการประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine) ควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตร การประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เสมือนเป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางด้านอาหารอย่างมืออาชีพ2.หลักสูตรการประกอบอาหารคาว (French Cuisine) เปิดสอนในระดับชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง มุ่งเน้นการเรียนรู้ เทคนิคการประกอบอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ผู้เรียนสามารถต่อยอดรังสรรค์จานอาหารคาวในสไตล์ของตนเองหลัง จบหลักสูตร 540 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine)3.หลักสูตรการประกอบขนมอบ (French Pastry): เปิดสอนในระดับชั้นต้น, ชั้นกลาง, และชั้นสูง มุ่งเน้น การเรียนรู้ศิลปะการประกอบขนมอบและขนมหวานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค การประกอบขนมอบ การตกแต่งขนมอบนานาชนิด ไปจนถึงการรังสรรค์เมนูขนมอบของตนเองกับเชฟผู้สอน ชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการทำขนมอบ ขนมหวาน ขนมเค้ก ในระดับนานาชาติ หลังจบหลักสูตร 540 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้รับ ประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie)4.หลักสูตรวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine): หลักสูตรที่ออกแบบโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ การประกอบอาหารไทย ถ่ายทอดความรู้ผ่านการสาธิตและฝึกปฏิบัติประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เท่านั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารไทยมากกว่า 200 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณ อาหารประจำภาค อาหารไทยแบบชาววัง และอาหารไทยร่วมสมัย นอกจากนี้ ยังจะได้เรียนรู้การแกะสลัก และการจัดการร้านอาหารไทยเบื้องต้น หลังจบหลักสูตร 540 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Cuisine Thaïe)5.หลักสูตรศิลปะการทำขนมปัง (The Art of Bakery): เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคการทำ ขนมปังแบบฝรั่งเศส เช่น ขนมปังเดนิช ขนมปังพื้นเมืองจากแคว้นต่างๆ ของฝรั่งเศส การทำแป้งโดแบบต่างๆ ทั้งจากการหมักด้วยยีสต์และการใช้เทคนิคขั้นสูงอื่นๆ ไปจนถึงขนมปังนานาชาติ ระยะเวลาเรียน 240 ชั่วโมง หลังจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัติวิชาการทำขนมปัง (Diplôme de Boulangerie)หลักสูตรของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการประกอบอาหาร ที่ได้รับการรับรอง โดยกระทรวง ศึกษาธิการ โดยการเรียนการสอนในแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ จะประกอบด้วยคลาสสาธิต (Demonstration Class) โดยเชฟมืออาชีพระดับโลกที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และคลาสภาคปฏิบัติ (Practical Class) ที่จะได้ลงมือปฏิบัติ จริงด้วยตนเองในอุปกรณ์ครัวที่ทันสมัยครบครัน ในสถานที่เรียนใจกลางกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก รวมถึงมีการสอบปลาย ภาคก่อนจบหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณพร้อมหรือยัง? ที่จะออกเดินทางสู่เส้นทางศิลปะการประกอบอาหาร เติมเต็มความฝันสู่การเป็นเชฟมืออาชีพกับหลักสูตร ระดับเวิลด์คลาสไปกับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ในภาคเรียนตุลาคมนี้สามารถนัดเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมนัดพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดการเรียน พร้อมทุนการ ศึกษา หรือผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ได้ทาง LINE: @lecordonbleudusit หรือโทรศัพท์ 02 237 8877ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ได้ที่ https://linktr.ee/lecordonbleudusitดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cordonbleu.edu/thailand/programmes/en