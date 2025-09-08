ไอคอนสยาม มอบสุดยอดประสบการความอร่อย พาลูกค้าสัมผัสไทยไฟน์ไดนิ่งที่ “บ้านเทพา” ตอกย้ำ Global Experiential Destination ผ่านแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา พาลูกค้า Top Spender จากแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience: The Rarity Dining series with Baan Tepa Culinary Space” ร่วมดื่มด่ำกับดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “เชฟตาม” ชุดารี เทพาคำ เจ้าของรางวัล Asia's Best Female Chef 2025 ปีล่าสุด ใน “บ้านเทพา” ร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลิน 2 ดาว ตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination ที่พร้อมจะมอบที่สุดของประสบการณ์แสนพิเศษเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าคนสำคัญในทุกด้าน
โดยหลังจากเปิดให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ONESIAM ลงทะเบียนร่วมลุ้นไปสัมผัสมื้ออาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่าน ONESIAM SuperApp ก่อนหน้านี้ กิจกรรม “The Rarity Dining series with Baan Tepa Culinary Space” ภายใต้แคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience” ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าไอคอนสยามผู้พิสมัยในความอร่อย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน และล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ไอคอนสยามได้พาสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 20 ท่านแรก ซึ่งได้รับสิทธิ์ท่านละ 2 ที่นั่ง รวม 40 ท่าน ไปร่วมสัมผัสรสชาติความอร่อยเหนือระดับที่ “บ้านเทพา” ร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งระดับมิชลิน 2 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ
ก่อนมื้อพิเศษ นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวต้อนรับทุกคนว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไอคอนสยามมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษและแตกต่างให้กับลูกค้าของเราเสมอ ภายใต้แคมเปญ ICONSIAM Extraordinary Experience ที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทริปพิเศษสำหรับสายท่องเที่ยว แมตช์พิเศษสำหรับสายกีฬา อีเวนท์พิเศษสำรับสายบันเทิง รวมถึงมื้อพิเศษที่จะมอบประสบการณ์ความอร่อยอันน่าประทับใจที่สุด และครั้งนี้เราได้ร่วมกับร้านอาหารบ้านเทพาของ เชฟตาม ชุดารี เชฟหญิงระดับแนวหน้าของไทย มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบ Chef’s Table ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากลูกค้าของไอคอนสยาม แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความตื่นเต้นของลูกค้าที่อยากจะสัมผัสกับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ ไอคอนสยามขอให้คำมั่นว่าในครั้งต่อ ๆ ไป เราจะสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงความเป็นที่สุดของไทยเข้ากับที่สุดของโลก เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ในทุกไลฟ์สไตล์ ให้ลูกค้าคนสำคัญของเรารู้สึกพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน”
สำหรับ “บ้านเทพา” เป็นร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ่งระดับ 2 ดาวมิชลิน และดาวมิชลินรักษ์โลก ของ เชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ เชฟหญิงเจ้าของรางวัล Asia's Best Female Chef 2025 จาก Asia’s 50 Best Restaurant ซึ่งสร้างสรรค์ทุกจานจากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยเทคนิคชั้นสูง ถ่ายทอดเรื่องราวของรากเหง้าวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัย ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและหลักการ Farm to Table เน้นการคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลจากเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ รวมถึงเลือกใช้สมุนไพรปลูกเองจากสวนหลังบ้าน มารังสรรค์ปรุงรสอย่างพิถีพิถัน นำเสนอเป็นอาหารไทยร่วมสมัย ที่ยอดเยี่ยมทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น รส และสัมผัส ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นใยบ้านเก่าหลังงาม ซึ่งนอกจากมื้ออาหารชั้นเลิศ ผู้ไปเยือนยังสามารถเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและการทำงานของเชฟในครัวได้อย่างเป็นกันเอง โดยครั้งนี้เชฟตามได้นำเสนอเมนูพิเศษ “ICONSIAM X Baan Tepa” ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศและหาได้ยาก เพื่อมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าไอคอนสยามโดยเฉพาะ
ทั้งนี้นอกจากกิจกรรม “The Rarity Dining series with Baan Tepa Culinary Space” ไอคอนสยามยังมีที่สุดของประสบการณ์อันเหนือความคาดหมายที่พร้อมจะมอบให้กับลูกค้าทุกคนอีกหลากหลายกิจกรรม ผ่านแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience” ถ้าไม่อยากพลาดความเอ็กซ์คลูซีฟ ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: ICONSIAM และ www.iconsiam.com