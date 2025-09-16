ไอคอนสยาม สานต่อความสำเร็จ “ICONSIAM Extraordinary Experience” จัดแคมเปญ “The Rarity Dining Series with POTONG” เตรียมพาลูกค้าคนพิเศษสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเหนือความคาดหมาย ลิ้มรสเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ICONSIAM x POTONG จากเชฟหญิงระดับโลก
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการ ICONSIAM Extraordinary Experience ที่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากลูกค้า จับมือ เชฟแพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ The World’s Best Female Chef 2025 แห่งร้านอาหารไทย-จีนไฟน์ไดนิ่งสุดหรู “โพทง” จัดแคมเปญ “The Rarity Dining series with POTONG” ให้ลูกค้าคนพิเศษได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเหนือความคาดหมายแบบที่หาไม่ได้จากที่อื่น ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและลุ้นเป็นลูกค้าผู้โชคดีไปลิ้มรสเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเชฟหญิงที่ดีที่สุดในโลกได้ทาง ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568
นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า "จากความสำเร็จของโครงการ ICONSIAM Extraordinary Experience ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการสูงกว่าปีที่แล้วกว่า 300% และเพื่อสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าคนพิเศษของเราอย่างต่อเนื่อง ไอคอนสยามจึงตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและน่าประทับใจอีกครั้ง ด้วยการร่วมกับเชฟแพม พิชญา หนึ่งในเชฟหญิงที่ดีที่สุดของโลก เดินหน้าสานต่อสู่แคมเปญ ‘The Rarity Dining Series with POTONG’ รังสรรค์เมนูสุดพิเศษสำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าคนพิเศษของไอคอนสยามได้สัมผัสที่สุดแห่งความเอ็กซ์คลูซีฟที่เปี่ยมด้วยรสชาติ ความคิดสร้างสรรค์ และเรื่องราวที่น่าจดจำ อันเป็นหัวใจสำคัญของ ICONSIAM Extraordinary Experience ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความสุขเหนือความคาดหมายให้กับทุกคน”
กิจกรรม “The Rarity Dining series with POTONG” จะพาลูกค้าคนพิเศษของไอคอนสยามร่วมสัมผัสประสบการณ์ไฟน์ไดนิ่งในสไตล์ ‘Progressive Thai-Chinese Cuisine’ ผ่าน 11 คอร์สเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ICONSIAM x POTONG ที่รังสรรค์โดย ‘เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม’ เชฟหญิงชื่อดังของไทย ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น The World’s Best Female Chef 2025 จาก The World’s 50 Best Restaurants ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราคลาสสิกในอาคารเก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 120 ปี ย่านสำเพ็ง ที่บรรพบุรุษของเชฟแพมเคยเปิดเป็นห้างขายยาโพทงมาก่อน
การรับประทานอาหารที่โพทงในรูปเเบบ “5 Elements, 5 Senses” จะพาคุณดื่มด่ำกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เเตกต่างเเละไม่เหมือนใคร ไม่เพียงได้ลิ้มรสชาติความอร่อย เเต่ยังเสริมอรรถรสด้วยเรื่องเล่าแห่งกาลเวลาจากการบรรจบกันของความดั้งเดิมและความร่วมสมัย โดยเชฟแพมเลือกนำเสนอคอร์สเมนูอาหารสุดพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ของ ‘กาลเวลา’ ดึงเอารสชาติในความทรงจำของเชฟและรูปแบบวัฒนธรรมการกินของคนไทยเชื้อสายจีน มาเป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์แต่ละเมนู
ลูกค้าไอคอนสยามที่อยากลิ้มรสเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเชฟหญิงระดับโลก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง ONESIAM SuperApp โดยสมาชิก ONESIAM 20 ท่าน ที่สะสมยอดใช้จ่ายสูงสุดตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 (ยอดสะสมขั้นต่ำที่ 30,000 บาทขึ้นไป) จะได้รับสิทธิ์ไปร่วม
ดินเนอร์มื้อพิเศษที่ร้านโพทง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2568 สนใจเปิดประสบการณ์พิเศษเหนือความคาดหมาย ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของ “ICONSIAM Extraordinary Experience The Rarity Dining series with POTONG” รวมถึงแคมเปญอื่น ๆ ของ ICONSIAM Extraordinary Experience ได้ทาง Facebook: ICONSIAM
วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมในแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience The Rarity Dining series with POTONG” สามารถลงทะเบียนผ่าน ONESIAM SuperApp ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 8 ตุลาคม 2568 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
● ลูกค้าไอคอนสยามที่เป็นสมาชิก ONESIAM ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “ICONSIAM Extraordinary Experience The Rarity Dining series with Baan Tepa Culinary Space” ผ่าน ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน -
8 ตุลาคม 2568
● สมาชิกผู้มียอดใช้จ่ายสะสมที่ไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด สูงสุด 20 ท่านแรก (ยอดสะสมขั้นต่ำที่ 30,000 บาท โดยยอดใช้จ่ายต้องประกอบด้วยหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5,000 บาทขึ้นไป) จะได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร “โพทง” ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 จำนวน 20 สิทธิ์ สิทธิ์ละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 40 ท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
● จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิกตลอดรายการ และจำกัดรวม 20 สิทธิ์ตลอดรายการ