พบกับบูธสตาร์ปริ๊นท์ ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2025 (SX2025) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ปีที่ 6 จัดเต็มกว่าเดิม!

ชวนทุกคน “ปรับตัว และร่วมมือ สู่ทางรอดในยุคโลกรวน” กับคอนเซปต์ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) งานเดียวที่รวบรวมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญกว่า 750 รายทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศกว่า 500 แห่ง ที่จะมาให้ความรู้หลากหลายด้าน แนวคิดที่น่าสนใจ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ให้โลกสมดุล นอกจากนี้ยังมีเทศกาลอาหารรักษ์โลกจากเชฟชื่อดัง กิจกรรมเวิร์คช็อป เพลิดเพลินกับงานศิลปะ สนุกกับลานเรียนรู้ Kids Zone และชอปสินค้ารักษ์โลกกว่า 200 ร้าน เต็มอิ่มจุใจตลอด 10 วัน
โดยในปีนี้ บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธในงาน Sustainability Expo 2025 ร่วมโชว์นวัตกรรมและโซลูชั่นตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรในฐานะ ผู้นำและต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
เรายึดแนวคิด Trusted Partner เป็นพันธมิตรที่คู่ค้าไว้วางใจ และเป็นฟันเฟืองสำคัญของ Thailand Supply Chain Network (TSCN) พร้อมแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ ผ่าน Best Practices และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้จริง
นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์สู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Sustainovation”
ท้ายนี้ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในเวที SX Expo 2025 ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและโลกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
เข้าชมบูธและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปด้วยกัน ที่บูธสตาร์ปริ๊นท์ โซน BETTER LIVING
วันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาร่วมกันสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า”