"เผ่าภูมิ" นำทีมสรรพสามิต Lab บริการตรวจวิเคราะห์สุราชุมชนฟรีที่สงขลา ดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทย

"เผ่าภูมิ" นำทีมสรรพสามิต สัญจรรถ Lab เคลื่อนที่ลงสงขลา บริการตรวจวิเคราะห์สุราชุมชนฟรี ดันเป็น Soft Power ไทย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดงาน “สุราชุมชน Lab สรรพสามิตสัญจร” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับผู้ผลิตสุราชุมชนโดยได้นำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ของกรมสรรพสามิตลงไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวิเคราะห์สุราให้แก่ผู้ผลิตสุราชุมชนฟรี ได้แก่ 1. แรงแอลกอฮอล์ 2. ฟูเซลออยล์ 3. เฟอร์ฟิวรัล 4. แอลดีไฮด์ 5. เมทิลแอลกอฮอล์ 6. กรดเบนโซอิก 7. กรดซอร์บิก ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพสามิต การรับฟังความคิดเห็นตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต ตรวจวิเคราะห์สุราฟรี รวมถึงการช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดสัญจรครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ประกอบการสุราชุมชนจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 250 ราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุราให้ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสร้างเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรูปแบบ Focus Group Discussion ตามแนวคิด Design Thinking เพื่อก่อให้เกิดความรู้ถึงกระบวนการผลิตสุราที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสุราที่สอดคล้องกับมาตรฐานของกรมสรรพสามิต อีกทั้งยังมีการแนะนำการใช้ e-stamp นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจอย่างปลอดภัย โดยมีสถาบันการเงินในสังกัดคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลาร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ดร. เผ่าภูมิฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ “สุราชุมชน Lab สรรพสามิตสัญจร” ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต มุ่งหวัง ที่จะส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการสุราชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการนี้ กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการดำเนินงานสู่พื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพด้านการผลิตสุราชุมชน เพื่อวางรากฐานให้สุราชุมชนไทยเป็น Soft Power ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย