“NUUi” ก้าวล้ำไปอีกหนึ่งก้าว ดึง “เก้า นพเก้า” ร่วมประกาศศักดาที่ “VITA Foods Asia 2025”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยิ่งใหญ่สมราคา 2025 ต้องยกให้ VITA Foods Asia 2025 งานแสดงสินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมเสริมอาหารและสารสกัดเพื่อสุขภาพ ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจและอัปเดตเทรนด์ด้านสุขภาพกับบริษัทชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก

ครั้งเดียวในรอบปีที่ผู้ชมจะได้สัมผัสแบบที่สุดครอบคลุมทุกโซลูชั่น ไม่ว่าจะเป็น สารสกัด วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมจำหน่าย อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ และผู้รับจ้างผลิต ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับคุณภาพและการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะแบรนด์ NUUi แบรนด์อาหารเสริมตัวดัง ที่ขนสินค้าใหม่มาเปิดตัวที่นี่ที่แรก โดยมี “เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” ที่ทาง NUUi ฉกตัวมาให้สัมผัสความหล่อแบบใกล้ชิดกับโมเมนต์พิเศษที่ NUUi เตรียมไว้ให้ พร้อมกับกิจกรรมสุด Exclusive เวิร์คช็อปทำเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ที่ร่วมสาธิตครีเอทเมนูใหม่จาก NUUi พร้อมชิมฟรีกับเมนูที่หาที่ไหนไม่ได้ จากคุณโย ก่อเกื้อ แชมป์ Mighty Mix Bartender & Barista Thailand 2023 กับฝีมือ Mixology แบบสดๆ ที่บูธ NUUi

“ศิริพร ทองรุจิโรจน์” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NUUi World จำกัด เผยว่า
“วันนี้ทาง NUUi จัดโมเมนต์ฟินๆ กับเก้า นพเก้า ให้แบบพิเศษ และจุใจไปเลยในงาน Vita foods Asia 2025 ที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เรื่องเทรนด์สารสกัดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเอเชีย สามารถเข้ามาสัมผัสและทดลองสินค้าได้ด้วยตนเอง ทั้งที่บูธ NUUi ของเรา และยังรวบรวมที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและโภชนาการ มารวมไว้ที่นี่มากมาย เพื่อให้คุณก้าวเป็นผู้นำในวงการเสริมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ หาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ ทั้งผู้ผลิต วัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย และสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศ รวมไปถึงโปรโมตแบรนด์สินค้า และแสดงนวัตกรรมสินค้า วัตถุดิบ หรือโซลูชั่นใหม่ ๆ และยังได้รับรู้แบรนด์ในกลุ่มผู้ซื้อและคู่ค้า สามารถมาอัปเดตเทรนด์ตลาด ศึกษาคู่แข่ง และแนวโน้มในอุตสาหกรรม ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เข้าร่วมงาน สัมมนาสร้างเครือข่าย พบลูกค้าปัจจุบันและเจรจากับลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ และได้ทดสอบตลาด ทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และเก็บ feedback โดยตรงจากลูกค้าด้วยค่ะ”










