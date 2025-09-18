จัดเต็ม!! ตลอด10 วัน ในงาน "Sustainability Expo 2025" ชวนทุกคนร่วมดูแลโลก

เพราะทุกการกระทำ มีพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ ถึงเวลาเปลี่ยนจากความตั้งใจ ให้กลายเป็นการลงมือทำจริง Sustainability Expo 2025 (SX2025) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ปี 6 ชวนคุณมาปรับตัว และร่วมมือสู่ทางรอดในวิกฤตโลกรวน
เตรียมพร้อมรับมือกับ ภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างสุดขั้วที่ทั่วโลกกำลังเผชิญจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศของโลก พบกับ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมิติต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ อาหาร และที่อยู่อาศัย รวมถึงเวิร์กชอปที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนกว่า 750 ท่านจากทั่วโลก
เต็มอิ่มตลอด 10 วัน กับ 10 กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
1. รวมงานสัมมนา และเครือข่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (B2B) เจาะลึกแนวทางธุรกิจยั่งยืนที่จะสร้างความเชื่อมโยง และความร่วมมือทุกภาคส่วนตั้งแต่ในประเทศไปจนถึงระดับโลก เพื่อค้นหาคำตอบแห่งการอยู่รอดในยุคโลกรวน
2. กินเพื่อรักษ์โลก SX FOOD FESTIVAL สัมผัสโลกแห่งอาหารไปกับเชฟและร้านอาหารชื่อดัง ตะลุยมื้ออร่อยพร้อมเสิร์ฟที่ดีต่อสุขภาพและโลก
3. สนุกคิด สนุกทดลอง SX KIDS ZONE พื้นที่แห่งการเรียนรู้และจิตนการ เสริมสร้างทักษะ การปรับตัวเพื่ออยู่รอด และจิตสำนึกรักษ์โลก
4. ชอปกระจาย SX MARKETPLACE รวมสินค้าและนวัตกรรมรักษ์โลกสำหรับชีวิตประจำวัน สายกรีน สายอาร์ต และสายคราฟต์ โดยธุรกิจยั่งยืนจากชุมชน และองค์กรชั้นนำ
5. ลงมือทำ SX IDEALAB เรียนรู้ ลงมือทำจริง เวิร์คชอปแลกเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
6. สนุกกับกิจกรรมสะสมคะแนน SX SHAPER POINT ผ่านแอพพลิเคชั่น SX เพื่อรับของที่ระลึกรักษ์โลก
7. เปิดโอกาสพลัง YOUTH เยาวชน ENACTUS WORLD CUP 2025 จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เวทีแห่งอนาคตคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์โลก ประลองไอเดีย โชว์พลังแห่งการสร้างสรรค์ ที่ร่วมสร้างสมดุลที่ดีให้โลก
8. เรียนรู้ค้นพบวิธีปรับตัวเพื่ออยู่รอดของตัวเองในสังคม และโลกอย่างยั่งยืน ผ่าน 5 โซน นิทรรศการหลักภายในงาน SEP INSPIRATION, BETTER ME, BETTER LIVING, BETTER COMMUNITY และ BETTER WORLD
9. ถอดรหัสคนทำจริง SX TALK STAGE เวทีที่แบ่งปันประสบการณ์และส่งต่อแรงบันดาลใจที่ทำได้จริงจากองค์กรต้นแบบและนักลงมือทำจากหลากหลายาวงการ
10. นิทรรศการ Immersive Multimedia เปิดโลกนิทรรศการมัลติมีเดีย กระตุกต่อมความคิดของการมองโลกในมุมมองใหม่ ปรับตัวให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
อัพเดทเทรนด์ด้านความยั่งยืนทุกมิติ เพื่อก้าวตามให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พบกับคำตอบของการปรับตัวอย่างชาญฉลาดที่เริ่มต้น และลงมือทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณ เพราะการปรับตัวไม่ใช่แค่การอยู่รอด แต่คือการสร้างทางรอดที่มีความสมดุลบนโลกใบนี้ได้ยั่งยืนอย่างแท้จริง งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial เพื่อร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการสะสมแต้ม ลุ้นรับรางวัลมากมาย ตลอด 10 วัน ที่จะชวนคุณมาร่วมกอบกู้โลกใบนี้ไปด้วยกันที่ Sustainability Expo 2025: “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เพราะโลกที่ดีกว่า...เริ่มต้นได้จากเราทุกคน
#SX2025 #SustainabilityExpo2025 #SufficiencyforSustainability #พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก