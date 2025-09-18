"ดีพร้อมคอมมูนิตี้" จุดประกายผู้ประกอบการชุมชนไทย สู่นวัตกรรม ยั่งยืน เชื่อมตลาด เชื่อมทุนจริง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรม "ดีพร้อมคอมมูนิตี้: ชุมชนเชื่อมตลาด โอกาสเชื่อมทุน" ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาดอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสการเข้าถึงทุนยุคใหม่ ผ่านความร่วมมือกับนักลงทุน (Venture Capital), Modern Trade และแพลตฟอร์ม Crowdfunding ชั้นนำ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2-3 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน และสื่อมวลชน
กิจกรรมในปีนี้มีจุดเด่นคือการผสาน "การพัฒนา" เข้ากับ "การเชื่อมโยงตลาดและทุน" อย่างครบวงจร โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการบ่มเพาะแล้ว จำนวน 40 ราย จากกลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ มานำเสนอผลิตภัณฑ์จริง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร โดยแต่ละรายได้รับการพัฒนาให้พร้อมสู่ตลาด ผ่านการยกระดับนวัตกรรม การพัฒนาด้าน Storytelling การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่การเจรจาธุรกิจกับภาคเอกชนจริง
ภายในงานมีการจัดเวที Business Matching กับผู้ซื้อจาก Modern Trade และกลุ่มนักลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เสนอแผนธุรกิจและนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มทุนโดยตรง โดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และ Betrend ที่จะเข้ามาสนับสนุนการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่โมเดิร์นเทรด พร้อมด้วยตัวแทนจากแพลตฟอร์ม TikTok ที่จะช่วยเสริมพลังการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ และ SME D Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและสินเชื่ออย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้ถือเป็นการผนึกกำลังจากภาคเอกชนและภาคการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถต่อยอดธุรกิจและขยายตลาดได้จริงอย่างยั่งยืนและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนอย่างยั่งยืน ไม่ต้องพึ่งเพียงการสนับสนุนจากรัฐเท่านั้น แต่สามารถต่อยอดธุรกิจด้วยตนเองในตลาดจริง
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังตั้งเป้าว่า งานในปีนี้จะเป็น "จุดเริ่มต้น" ของกลไกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "สร้างมูลค่า – เพิ่มช่องทางขาย – เติบโตอย่างยั่งยืน" และตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติในการยกระดับ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้ก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่และเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจหลักได้จริง
งาน "ดีพร้อมคอมมูนิตี้" ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่ใช่เพียงเรื่องของท้องถิ่นอีกต่อไป แต่คือโอกาสใหม่ของประเทศที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงทรัพยากรในชุมชนกับความรู้ เทคโนโลยี และการลงทุนสมัยใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่และระดับประเทศต่อไปในอนาคต