สสว. แถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริม MSME เปลี่ยนผ่านสู่ Green Business ขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่ธุรกิจสีเขียว พร้อมรับมือกติกาการค้าโลกใหม่สู่ตลาดสากล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน Finance Connect จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการขับเคลื่อนให้ MSME ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ตอบสนองต่อมาตรฐาน/การกีดกันทางการค้า ปีงบประมาณ 2568 โดยนางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สสว. เป็นผู้แถลงความสำเร็จ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ MSME จำนวน 54 ราย ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินธุรกิจสีเขียว (Green Transformation) ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568
โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่สหประชาชาติประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และคณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดมาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 55 ในปี 2030 รวมถึงการใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ที่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2569 ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2564 พบว่า MSME ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มี 1,155,461 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 4,125,721 คน แต่ยังพบว่า MSME ร้อยละ 73.2 ยังไม่มีใบรับรอง/มาตรฐานของธุรกิจ และ MSME ส่วนใหญ่ร้อยละ 67 ยังไม่พร้อม เนื่องจากมีความกังวลต่อเงินลงทุน มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจยั่งยืน
โดย สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงริเริ่มโครงการนี้เพื่อช่วยให้ MSME สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงมาตรฐานสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) ศึกษาและรวบรวมมาตรฐานด้านเศรษฐกิจสีเขียวระดับนานาชาติ และการส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน Green Financing 2) ยกระดับ MSME กลุ่มเป้าหมายให้สามารถปรับตัวตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกที่เน้น Green Economy ภายใต้ SDG และ3) พัฒนากลไกและเชื่อมโยงผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อน MSME ให้ปรับตัวกับมาตรการด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว
จากการดำเนินโครงการ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม 92 ราย และผ่านการคัดเลือก 54 ราย จาก 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรม ภาคการผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง และการเกษตร และได้ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1) บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมทองคำกว่า 60 ปี ที่แม้จะมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ยังมองเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผ่านโครงการ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสีเขียวระดับสากล 2) โรงแรม ลันตานา พัทยา โฮเทล & รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติ จากทีมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล ช่วยลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจุดแข็งทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ3)บริษัท เอสทีพร็อพเพอร์ตี้ (99) จำกัด จังหวัดสตูล ผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจร ที่นำความรู้และคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาไปขับเคลื่อนองค์กรสู่ Green Business โดยได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ความรู้ การให้คำปรึกษาเชิงลึก จนถึงการลงมือปฏิบัติจริง เปิดช่องทางการเงินสีเขียว รองรับอนาคต
ภายในงานยังมีการนำเสนอรายงานผลการศึกษาและดูงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านธุรกิจสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกด้านการเงินที่รองรับกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Financial Gateway) เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมและมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน
นางสาวปณิตา ชินวัตร กล่าวว่า “โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดอบรม แต่คือการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับธุรกิจ MSME สู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถรองรับกติกาการค้าโลกใหม่ที่เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน”
สสว. พร้อมดำเนินการต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ให้สามารถปรับตัวและก้าวทันโลกในยุคของเศรษฐกิจสีเขียว โดยจะขยายการดำเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจยั่งยืนอย่างแท้จริง