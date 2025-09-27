“พาณิชย์”พีอาร์ข้าวไทยงาน China–ASEAN Expo ชาวจีนแห่ชม

กรมการค้าต่างประเทศเผยผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้า China–ASEAN Expo ครั้งที่ 22 ที่เมืองหนานหนิง ขนข้าวไทยชนิดต่าง ๆ ทั้งข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหนียว ข้าวขาว ข้าวคุณลักษณะพิเศษไปโชว์ พร้อมจัดสาธิตหุงข้าวควบคู่ปรุงอาหารไทย ปีนี้จัดพะแนงหมูให้ชิม ได้รับการตอบรับล้นหลาม มั่นใจช่วยสร้างความเชื่อมั่น รักษาส่วนแบ่งตลาดในจีนได้เพิ่มขึ้น
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้า China–ASEAN Expo ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ย.2568 เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กรมได้จัดแสดงตัวอย่างข้าวไทยชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหนียว และข้าวขาว และได้นำเสนอข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทยและข้าวเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวสังข์หยด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดจีนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไทย “ความหลากหลายที่มาพร้อมคุณค่า” ผ่านจอทัชสกรีนให้ผู้เยี่ยมชมคูหาได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวไทยหลากหลายชนิด ทั้งในด้านลักษณะและคุณค่าโภชนาการ ในรูปแบบ Interactive เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และได้สาธิตการหุงข้าวไทยควบคู่กับการปรุงอาหารไทย โดยนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ สาธิตการทำเมนูพะแนงหมูให้ผู้เยี่ยมชมคูหาของกรมได้ทดลองชิมคู่กับข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมในงานเป็นจำนวนมาก ต่างแสดงความชื่นชมในรสชาติและคุณภาพของข้าวหอมมะลิไทย
ขณะเดียวกัน กรมได้จัดกิจกรรมให้ผู้เยี่ยมชมคูหาตอบคำถามเกี่ยวกับข้าวไทยและวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยเพื่อรับของที่ระลึก ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในคูหาของกรมกว่า 3,000 ราย
“การเดินทางไปเข้าร่วมงาน China–ASEAN Expo ครั้งนี้ ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานและความหลากหลายของข้าวไทย รวมทั้งวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้ ๆ จากประเทศไทย ทำให้ชาวจีนเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย ตลอดจนช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาดและกระตุ้นการซื้อข้าวไทยให้เพิ่มขึ้นด้วย”นางอารดากล่าว
สำหรับจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย ในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 400,000–700,000 ตัน ครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้าข้าวของจีนเป็นอันดับ 3 อยู่ที่ประมาณ 24% รองจากเวียดนาม และเมียนมา ตามลำดับ และในช่วง 7 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้ว 406,720 ตัน เพิ่มขึ้น 125% โดยจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 4 ของไทย ชนิดข้าวที่ส่งไปจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว รองลงมา คือ ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิไทย
งานแสดงสินค้า China–ASEAN Expo เป็นงานมหกรรมนานาชาติที่จัดแสดงสินค้าและบริการของประเทศในภูมิภาคจีน–อาเซียน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 งานดังกล่าวรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีของจีน ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดงาน และมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน คณะทูตานุทูต ประธานสภาหอการค้า และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจตลอดจนนักวิชาการมาร่วมพิธีเปิดงานรวมกว่าประมาณ 1,200 คน